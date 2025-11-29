Mangueirão ganha iluminação vermelha em homenagem ao tetra do Flamengo na Libertadores

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, entrou no clima da festa rubro-negra em Belém. Na noite deste sábado (29), a principal praça esportiva do estado recebeu uma iluminação especial na cor vermelha. A ação é uma homenagem ao Flamengo, que conquistou o tetracampeonato da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Quem trafegou pela avenida Augusto Montenegro pôde registrar a estrutura do estádio colorida, celebrando o feito histórico do clube carioca, que é o primeiro time brasileiro a conquistar a taça Libertadores por quatro vezes.

A iluminação temática coincidiu com a festa dos torcedores que tomaram as ruas da capital paraense logo após o apito final.