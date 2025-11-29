Mangueirão ganha iluminação vermelha em homenagem ao tetra do Flamengo na Libertadores Estádio Olímpico do Pará ficou colorido na noite deste sábado (29) para celebrar a conquista do time carioca Gabriel da Mota 29.11.25 22h31 Estádio Mangueirão recebe iluminação vermelha na noite deste sábado (29) em homenagem ao título do Flamengo na Libertadores (Reprodução / redes sociais) O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, entrou no clima da festa rubro-negra em Belém. Na noite deste sábado (29), a principal praça esportiva do estado recebeu uma iluminação especial na cor vermelha. A ação é uma homenagem ao Flamengo, que conquistou o tetracampeonato da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. Quem trafegou pela avenida Augusto Montenegro pôde registrar a estrutura do estádio colorida, celebrando o feito histórico do clube carioca, que é o primeiro time brasileiro a conquistar a taça Libertadores por quatro vezes. A iluminação temática coincidiu com a festa dos torcedores que tomaram as ruas da capital paraense logo após o apito final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mangueirão final da libertadores 2025 flamengo homenagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01