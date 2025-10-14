Capa Jornal Amazônia
Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra agressão entre torcedoras do Re-Pa no Mangueirão. (Reprodução/Redes Sociais)

Durante a movimentação para o clássico Re-Pa, na noite desta terça-feira (14/10), torcedoras do Clube do Remo agrediram uma torcedora do Paysandu e tomaram a camisa dela nas proximidades do Estádio do Mangueirão, em Belém. O caso foi registrado do lado de fora do estádio, na área onde entram os torcedores do Remo.

Nas imagens, quatro mulheres, supostamente integrantes de torcida organizada do Remo, aparecem arrancando a camisa da torcedora bicolor e deixando-a jogada na rua. Pessoas que passavam pelo local não interferiram na ação. O caso gerou revolta entre torcedores dos dois clubes.

O confronto entre Remo e Paysandu marcou uma partida decisiva pela Série B do Campeonato Brasileiro e terminou com vitória do Clube do Remo por 3 a 2, em um jogo que agitou a torcida no Mangueirão.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar para saber se houve registro de ocorrência ou desdobramentos da agressão e aguarda resposta.

clube do remo

paysandu

rexpa

torcidas organizadas
Esportes
.
