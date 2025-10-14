Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto

Desde que o Estádio Mangueirão foi reinaugurado, Remo e Paysandu se enfrentaram 13 vezes no local, e o retrospecto é favorável ao lado bicolor. Nesse período, o Papão conquistou seis vitórias, o Leão Azul venceu duas, e cinco partidas terminaram empatadas. O estádio, que voltou a receber jogos em 2023 após a grande reforma, se tornou palco de decisões marcantes entre os rivais, incluindo finais de Campeonato Paraense e semifinais da Copa Verde.

Em duas das últimas edições da Copa Verde, o Paysandu eliminou o Remo no Mangueirão em sequência. Em 2023, o Leão venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas o Papão reagiu com vitória por 2 a 1 na volta e avançou nos pênaltis.

Já em 2024, os confrontos terminaram novamente equilibrados, 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 1 no segundo, com o Paysandu garantindo a classificação mais uma vez nas penalidades.

No Campeonato Paraense, as decisões também foram divididas. Em 2024, o Paysandu levantou a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar a volta em 1 a 1.

Neste ano, porém, a resposta veio do Remo: o Leão venceu a ida por 3 a 2, perdeu a volta por 1 a 0, mas garantiu o título nos pênaltis, conquistando o primeiro troféu estadual desde 2022.

Agora, os rivais voltam a se enfrentar no Re-Pa 780, nesta terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo chega embalado por três vitórias consecutivas e segue na briga pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu tenta reagir na lanterna da competição, lutando para evitar o rebaixamento.

A partida será disputada às 19h30, no Mangueirão, com transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.