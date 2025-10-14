Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas. Iury Costa 14.10.25 16h32 Agora, os rivais voltam a se enfrentar no Re-Pa 780, nesta terça-feira (14). (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Desde que o Estádio Mangueirão foi reinaugurado, Remo e Paysandu se enfrentaram 13 vezes no local, e o retrospecto é favorável ao lado bicolor. Nesse período, o Papão conquistou seis vitórias, o Leão Azul venceu duas, e cinco partidas terminaram empatadas. O estádio, que voltou a receber jogos em 2023 após a grande reforma, se tornou palco de decisões marcantes entre os rivais, incluindo finais de Campeonato Paraense e semifinais da Copa Verde. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em duas das últimas edições da Copa Verde, o Paysandu eliminou o Remo no Mangueirão em sequência. Em 2023, o Leão venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas o Papão reagiu com vitória por 2 a 1 na volta e avançou nos pênaltis. Já em 2024, os confrontos terminaram novamente equilibrados, 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 1 no segundo, com o Paysandu garantindo a classificação mais uma vez nas penalidades. VEJA MAIS Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. No Campeonato Paraense, as decisões também foram divididas. Em 2024, o Paysandu levantou a taça após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar a volta em 1 a 1. Neste ano, porém, a resposta veio do Remo: o Leão venceu a ida por 3 a 2, perdeu a volta por 1 a 0, mas garantiu o título nos pênaltis, conquistando o primeiro troféu estadual desde 2022. Agora, os rivais voltam a se enfrentar no Re-Pa 780, nesta terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo chega embalado por três vitórias consecutivas e segue na briga pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu tenta reagir na lanterna da competição, lutando para evitar o rebaixamento. A partida será disputada às 19h30, no Mangueirão, com transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo paysandu série b novo manguieirão esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 RE-PA Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas. 14.10.25 16h32 RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34 Futebol Clássico Re-Pa desta terça (14) terá campanha de combate à crise climática Campanha global Terra FC escolhe o Re-Pa para alertar sobre riscos ao futebol paraense e ao planeta 14.10.25 14h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 Eliminatórias da Copa do Mundo Japão x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (14/10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção japonesa; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.10.25 6h30 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00