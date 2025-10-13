Raio-x do Re-Pa 780: Remo busca o G-4 e Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B Time azulino chega com defesa sólida e embalado por três vitórias, enquanto bicolor com ataque pouco efetivo. Iury Costa 13.10.25 16h43 Treinadores tem dura missão pela frente. (Fotos: Igor Mota e Thiago Gomes/O Liberal) Nesta terça-feira (14), Remo e Paysandu voltam a se enfrentar no Re-Pa de número 780, o clássico mais jogado do mundo. As equipes chegam em momentos totalmente opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas com um objetivo em comum: vencer para manter vivos seus sonhos na temporada, o Leão Azul mirando o acesso e o Papão lutando pela permanência. O Remo, com 48 pontos e embalado por três vitórias consecutivas, ocupa a sétima colocação e segue a apenas quatro pontos do G-4. Já o Paysandu, na lanterna com 26 pontos, precisa de uma sequência praticamente perfeita nas rodadas finais para tentar escapar do rebaixamento. O confronto será no Mangueirão, com a bola rolando às 19h30 e a promessa de casa cheia, já que todos os ingressos estão esgotados. Defesa sólida e disciplina: a força do Leão Azul O time comandado por Guto Ferreira tem um dos sistemas defensivos mais eficientes da Série B, com somente 29 gols sofridos, número inferior apenas aos de Coritiba e Novorizontino. A consistência é reforçada pela disciplina: o Remo é o segundo time com menos cartões vermelhos (2) e o quinto com menos faltas cometidas por jogo, média de 12,5. O Leão Azul também figura entre as equipes que mais interceptam jogadas perigosas, sendo o terceiro time com mais cortes por partida (31,3). No ataque, o Remo adota um estilo mais reativo, aproveitando os erros adversários. Isso explica os números mais modestos: o clube é o terceiro que menos finaliza (11,4 por jogo), o terceiro com menos escanteios (4,4) e o quarto que mais erra cruzamentos (3,9 certos por jogo). A equipe, porém, tem sido eficiente nas oportunidades criadas, especialmente nas últimas rodadas, quando converteu chances decisivas em vitórias. VEJA MAIS Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação Baixo rendimento e dificuldade ofensiva: o cenário do Papão O Paysandu vive cenário bem diferente. Com apenas cinco vitórias em 31 jogos, é o time que menos venceu na competição. O ataque bicolor é um dos menos produtivos da Série B, com 26 gols marcados e somente 42 grandes chances criadas, à frente apenas do Volta Redonda. A posse de bola também é uma das piores: o Papão é o segundo time com menos posse média (45,1%) e o terceiro com pior média de passes certos (260,6). O time também tem dificuldades em jogadas individuais, sendo o que menos acerta dribles na competição (5,4 por jogo). Na defesa, os números não animam. O Paysandu é o time com menos interceptações (6,8 por jogo) e o terceiro com menos jogos sem sofrer gols (6). Apesar disso, a equipe mostra certo equilíbrio nos desarmes e cortes, aparecendo entre as que menos cometem faltas (12,3 de média) e mais interceptam cruzamentos. Histórico recente e transmissão Mesmo em má fase, o Paysandu leva vantagem recente nos confrontos diretos. Nos últimos 12 Re-Pas, o Papão venceu seis vezes, houve cinco empates e somente uma vitória do Remo com bola rolando, justamente no jogo de ida da final do Campeonato Paraense de 2025, vencida pelo Leão por 3 a 2. O Re-Pa 780 será transmitido lance a lance pelo portal oliberal.com e terá narração da Rádio Liberal+. 