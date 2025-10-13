Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 13.10.25 7h00 Às 19h, Volta Redonda e Atlético-GO jogarão pela Série B do Brasileirão (Bruno Corsino/ ACG) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (13/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 15h45, o País de Gales jogará contra a Bélgica pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. No mesmo horário, a França enfrentará a Islândia pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Platense x Deportivo Riestra - 18h30 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Atlético-GO - 19h - ESPN e Disney+ CRB x Ferroviária - 21h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Sudão do Sul x Togo - 10h - FIFA+ Guiné Equatorial x Libéria - 10h - FIFA+ São Tomé e Príncipe x Malawi - 10h - FIFA+ Tunísia x Namíbia - 10h - FIFA+ Lesoto x Zimbábue - 13h - FIFA+ Cabo Verde x eSwatini - 13h - FIFA+ Maurício x Líbia - 13h - FIFA+ Camarões x Angola - 13h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Eslováquia x Luxemburgo - 15h45 - Disney+ Eslovênia x Suíça - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Suécia x Kosovo - 15h45 - Disney+ Ucrânia x Azerbaijão - 15h45 - Disney+ Macedônia do Norte x Cazaquistão - 15h45 - Disney+ País de Gales x Bélgica - 15h45 - SporTV e Disney+ Irlanda do Norte x Alemanha - 15h45 - ESPN e Disney+ Islândia x França - 15h45 - SporTV e Disney+ Onde assistir ao jogo de Eslovênia e Suíça; veja o horário O jogo entre Eslovênia x Suíça terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Irlanda do Norte e Alemanha; veja o horário O jogo entre Irlanda do Norte x Alemanha terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Islândia e França; veja o horário O jogo entre Islândia x França terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Gales e Bélgica; veja o horário O jogo entre País de Gales x Bélgica terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h45 - Eslovênia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Irlanda do Norte x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Volta Redonda x Atlético-GO - Série B do Brasileirão SporTV 15h45 - País de Gales x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Islândia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Eslováquia x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Suécia x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Ucrânia x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Macedônia do Norte x Cazaquistão - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - País de Gales x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Islândia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Eslovênia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Irlanda do Norte x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Volta Redonda x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 21h30 - CRB x Ferroviária - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 