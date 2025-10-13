Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, Volta Redonda e Atlético-GO jogarão pela Série B do Brasileirão (Bruno Corsino/ ACG)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (13/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, o País de Gales jogará contra a Bélgica pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. No mesmo horário, a França enfrentará a Islândia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Platense x Deportivo Riestra - 18h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Volta Redonda x Atlético-GO - 19h - ESPN e Disney+
  2. CRB x Ferroviária - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Sudão do Sul x Togo - 10h - FIFA+
  2. Guiné Equatorial x Libéria - 10h - FIFA+
  3. São Tomé e Príncipe x Malawi - 10h - FIFA+
  4. Tunísia x Namíbia - 10h - FIFA+
  5. Lesoto x Zimbábue - 13h - FIFA+
  6. Cabo Verde x eSwatini - 13h - FIFA+
  7. Maurício x Líbia - 13h - FIFA+
  8. Camarões x Angola - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Eslováquia x Luxemburgo - 15h45 - Disney+
  2. Eslovênia x Suíça - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  3. Suécia x Kosovo - 15h45 - Disney+
  4. Ucrânia x Azerbaijão - 15h45 - Disney+
  5. Macedônia do Norte x Cazaquistão - 15h45 - Disney+
  6. País de Gales x Bélgica - 15h45 - SporTV e Disney+
  7. Irlanda do Norte x Alemanha - 15h45 - ESPN e Disney+
  8. Islândia x França - 15h45 - SporTV e Disney+

Onde assistir ao jogo de Eslovênia e Suíça; veja o horário

O jogo entre Eslovênia x Suíça terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Irlanda do Norte e Alemanha; veja o horário

O jogo entre Irlanda do Norte x Alemanha terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Islândia e França; veja o horário

O jogo entre Islândia x França terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Gales e Bélgica; veja o horário

O jogo entre País de Gales x Bélgica terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Eslovênia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Irlanda do Norte x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 19h - Volta Redonda x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h45 - País de Gales x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Islândia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Eslováquia x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Suécia x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Ucrânia x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Macedônia do Norte x Cazaquistão - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - País de Gales x Bélgica - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Islândia x França - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Eslovênia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Irlanda do Norte x Alemanha - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 19h - Volta Redonda x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  10. 21h30 - CRB x Ferroviária - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
