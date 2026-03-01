Capa Jornal Amazônia
Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/03) pela Premier League

Arsenal e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Arsenal lidera a Premier League com 16 pontos a mais que o Chelsea (X/ @ChelseaFC)

Arsenal x Chelsea disputam hoje, domingo (01/03), a 28° rodada da Premier League. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Arsenal x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN  e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Arsenal lidera a Premier League e acumula 18 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 56 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já Chelsea está em 6° lugar com 12 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 48 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe não perde há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Arsenal x Chelsea: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Eze e Declan Rice; Saka, Gyökeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA
Arsenal x Chelsea
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 01 de março de 2026, 13h30

