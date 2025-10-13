Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda!

O clássico Re-Pa movimenta toda a cidade de Belém e, por isso, em dias de jogo, é necessária uma atenção especial dos órgãos de segurança. Com isso, na próxima terça-feira (14), quando Remo e Paysandu se enfrentam pela 32ª rodada da Série B, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) está organizando um esquema de segurança completo, com o reforço de mais de 1.500 agentes para a partida.

O objetivo é manter a ordem, a segurança das pessoas e dos locais, além de garantir a tranquilidade na cidade.

“O Re-Pa foi planejado pelos órgãos do Sistema de Segurança com antecedência. Serão empregados mais de 1.500 agentes de segurança, cada um atuando dentro de suas atribuições. A Polícia Militar ficará com o policiamento ostensivo. O Grupamento Aéreo também fará um patrulhamento aéreo com uso de drone", apontou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Segundo a secretaria, o policiamento será ostensivo e contará com fiscalizações nas vias de acesso ao Mangueirão, controle do fluxo de trânsito, além da presença da Delegacia do Torcedor e da Delegacia de Atendimento à Mulher. As ações começam a partir das 12h, com reforço na fiscalização no entorno do estádio.

Trânsito

De acordo com Ualame Machado, a Secretaria de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e o Batalhão de Policiamento Rodoviário farão o controle e a fiscalização do fluxo de veículos para garantir agilidade e segurança para todos.

Área de ambulantes

O planejamento também prevê uma área para que os ambulantes possam comercializar seus produtos. Do lado A, os vendedores poderão utilizar a calçada em frente ao Mangueirinho; já do lado B, a calçada em frente ao Instituto Médico Legal (IML) e no acesso ao Regimento de Polícia Montada (RPMONT). Tudo será fiscalizado pela Guarda Municipal de Belém.

Combate à importunação sexual

Durante a partida, a Segup também realizará ações voltadas ao combate à importunação sexual e à violência contra a mulher. A iniciativa será conduzida pela Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), que divulgará o protocolo "Não se Cale" por meio de uma abordagem educativa e preventiva.

Serviço

Além disso, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos estarão envolvidos no esquema.

Na rodovia Augusto Montenegro, o BRT ficará fechado, da Rua da Marinha até a entrada do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho”;

Os condutores que estiverem transitando no sentido Entroncamento–Icoaraci deverão se manter na faixa da direita e, no semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar o BRT para ter acesso ao estacionamento do Lado A pelos portões da Alameda Mangueirinho e pelo portão lateral do Mangueirão;

Os condutores que estiverem transitando no sentido Icoaraci–Entroncamento poderão acessar os três portões do Lado A;

Na avenida Centenário, a partir da avenida Júlio César até a avenida Mangueirão (Portão F do estacionamento), o trânsito funcionará em sentido único, e da avenida Mangueirão (Portão F do estacionamento) até a rodovia Augusto Montenegro funcionará em mão dupla, com acesso apenas de veículos de passeio.