Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B

O Paysandu também treinou neste domingo de Círio. Assim como o rival Remo, o Papão só pensa no Re-Pa. Além de ser um jogo que envolve muita rivalidade entre as duas equipes, o duelo é essencial para manter vivas as esperanças de permanência do Bicola na Série B. Por isso, o time tem tratado o confronto como uma competição à parte e vai forte para a partida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“É um campeonato à parte, independente da situação em que o rival está ou a que nós estamos. A gente sabe que, quando o jogo começa, esquece favoritismo, tabela, planejamento, esquece tudo. Ali são os 90 mais os acréscimos”, afirmou o goleiro Matheus Nogueira.

“Penso que nós temos que fazer um campeonato perfeito. Campeonato que os times de cima vão ter que fazer para poder ser campeões. Então, como você falou, a gente não tem mais margem para erro já faz algum tempo e, mesmo assim, o campeonato tem se desenhado para prorrogar um pouco mais, e a gente vai ter que aproveitar todas as oportunidades”, completou o goleiro.

VEJA MAIS

O Paysandu luta para reverter a difícil situação na Série B. Com 25 pontos, a equipe é a última colocada e a mais ameaçada de cair para a Terceira Divisão. São 21 pontos ainda em disputa para o Bicola tentar se salvar. Apesar do cenário desfavorável, Nogueira destacou que o elenco ainda acredita na recuperação.

Pedido para a Nazinha

Matheus Nogueira acompanhou a Trasladação do Círio de Nazaré no sábado (11), de perto, pela sede social do Paysandu, localizada na Avenida Nazaré. Católico, o goleiro destacou a importância de se apegar à padroeira dos paraenses para dar mais energia ao time bicolor.

“Foi muito emocionante. Nós que estamos de fora vendo já é muito emocionante. Acho que, para quem vai e acompanha todo o trajeto, vai à corda e vai agradecendo as bênçãos do ano. A gente se emociona todo ano, é uma festa muito bonita, muito linda. Como eu falo, a cultura paraense, o Círio é uma coisa inexplicável. Que ela nos dê força, nos dê sabedoria para sair dessa situação”, declarou o arqueiro bicolor.