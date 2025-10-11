Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. Pedro Garcia 11.10.25 19h41 O acesso do Timbu foi confirmado depois que o time fez sua parte, vencendo o Brusque por 2 a 1 no estádio dos Aflitos (Ascom/CRB) O Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, ex-técnico do Paysandu, retornou oficialmente à Série B do Campeonato Brasileiro após uma rodada final de muita tensão e resultados favoráveis. O acesso do Timbu foi confirmado depois que o time fez sua parte, vencendo o Brusque por 2 a 1 no estádio dos Aflitos, e a Ponte Preta derrotou o Guarani no clássico de Campinas. Assim como em 2023, na época comandando o Paysandu, a história se repetiu no estádio dos Aflitos, mas agora com o técnico Hélio dos Anjos comandando o Timbu. Imediatamente após o apito final, que confirmou a conquista, uma imensa multidão de torcedores alvirrubros invadiu o gramado para celebrar o título. VEJA MAIS [[(standard.Article) Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez]] Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém Os resultados da última rodada do quadrangular da Série C eram cruciais para o Alvirrubro, e as combinações necessárias se concretizaram. Os gols que garantiram a vitória do Timbu foram marcados por Hélio Borges e Paulo Sérgio, de pênalti, enquanto Mateus Silva, contra, descontou para o time catarinense. Juntam-se ao Náutico na subida de divisão o Londrina e o São Bernardo, que também conquistaram o acesso na rodada decisiva de sábado. A Ponte Preta já havia assegurado sua vaga na Série B com duas rodadas de antecedência no quadrangular. O Brusque, por outro lado, foi o time derrotado que ficou pelo caminho, amargando a quarta e última posição do Grupo C. O Quadricolor finalizou a competição com seis pontos, ficando a apenas dois de distância do grupo que obteve a classificação. Mais uma vez, o centroavante Paulo Sérgio foi decisivo, fazendo valer o peso da camisa 9 e marcando o gol do acesso do Timbu. Após o pênalti sofrido por Samuel Otusanya, o artilheiro do time no ano deslocou o goleiro Matheus Nogueira com frieza para sacramentar o retorno do Náutico à Série B de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu helio dos anjos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41 Futebol e fé Na Transladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus' Matheus Nogueira afirma ter ficado impressionado com a mobilização e a magnitude do Círio em Belém 11.10.25 19h12 SÉRIE B Bryan Borges acredita que vitória contra o Remo pode ser virada de chave: 'pode trazer algo novo' Papão precisa de um verdadeiro milagre para evitar a queda, mas o jogador garante que o elenco vai lutar até o fim 10.10.25 21h30 Futebol Após nova derrota na Série B, chances de rebaixamento do Paysandu se aproximam de 100%; veja Para sair do Z4 o Papão precisa tirar 10 pontos de diferença da Ferroviária, primeiro time fora da zona 10.10.25 16h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39