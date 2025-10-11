Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico

O Náutico, comandado por Hélio dos Anjos, ex-técnico do Paysandu, retornou oficialmente à Série B do Campeonato Brasileiro após uma rodada final de muita tensão e resultados favoráveis. O acesso do Timbu foi confirmado depois que o time fez sua parte, vencendo o Brusque por 2 a 1 no estádio dos Aflitos, e a Ponte Preta derrotou o Guarani no clássico de Campinas.

Assim como em 2023, na época comandando o Paysandu, a história se repetiu no estádio dos Aflitos, mas agora com o técnico Hélio dos Anjos comandando o Timbu. Imediatamente após o apito final, que confirmou a conquista, uma imensa multidão de torcedores alvirrubros invadiu o gramado para celebrar o título.

Os resultados da última rodada do quadrangular da Série C eram cruciais para o Alvirrubro, e as combinações necessárias se concretizaram. Os gols que garantiram a vitória do Timbu foram marcados por Hélio Borges e Paulo Sérgio, de pênalti, enquanto Mateus Silva, contra, descontou para o time catarinense.

Juntam-se ao Náutico na subida de divisão o Londrina e o São Bernardo, que também conquistaram o acesso na rodada decisiva de sábado. A Ponte Preta já havia assegurado sua vaga na Série B com duas rodadas de antecedência no quadrangular.

O Brusque, por outro lado, foi o time derrotado que ficou pelo caminho, amargando a quarta e última posição do Grupo C. O Quadricolor finalizou a competição com seis pontos, ficando a apenas dois de distância do grupo que obteve a classificação.

Mais uma vez, o centroavante Paulo Sérgio foi decisivo, fazendo valer o peso da camisa 9 e marcando o gol do acesso do Timbu. Após o pênalti sofrido por Samuel Otusanya, o artilheiro do time no ano deslocou o goleiro Matheus Nogueira com frieza para sacramentar o retorno do Náutico à Série B de 2026.