Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio Aila Beatriz Inete 12.10.25 13h00 Gabriel Mesquita com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré (Matheus Vieira/ Paysandu) Há cerca de seis meses em Belém, o goleiro Gabriel Mesquita, do Paysandu, vive uma contagem regressiva diferente da que costuma encarar nos gramados. Católico, ele se prepara para vivenciar, pela primeira vez, o Círio de Nazaré, considerado a maior manifestação religiosa do Brasil e que celebra Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia. Desde que chegou à capital paraense, o jogador ouve histórias sobre a festa religiosa dos paraenses e, agora, está prestes a vivenciar de perto essa manifestação de fé tão poderosa que reúne mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. “Desde que cheguei aqui, escutei falar do Círio, que é um momento muito lindo de manifestação da fé. Eu estou muito esperançoso para este momento”, afirmou o goleiro em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal. “O que me causa mais curiosidade é esta caminhada, da Catedral da Sé de Belém até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Então, eu estou esperançoso realmente para ver e viver este momento”, completou o jogador. Fé o acompanha Natural de Maceió (AL), Gabriel chegou ao Papão para reforçar a equipe na sequência da temporada em abril deste ano. Já disputou 16 jogos com a camisa bicolor. Atualmente, está no banco, enquanto Matheus Nogueira reassumiu a titularidade no gol. Mas o trabalho segue o mesmo. Em um momento em que o clube luta para se manter na Série B, Mesquita contou que sempre se apega à fé para seguir firme. O jogador, inclusive, é missionário em um grupo da Igreja Católica. “A fé é o alicerce da minha vida. Em todos os clubes que passei, em todos os momentos, sempre me alicercei na minha fé. Quando tenho dificuldades, busco refúgio e força. Neste momento da Série B, estamos nos apegando à fé para superar essa fase difícil. Com muito trabalho, principalmente atrelado à fé, que nos ajuda a viver e a ter esperança, sairemos dessa situação”, declarou. Gabriel contou que a fé o mantém firme em meio aos desafios (Matheus Vieira / Paysandu) Promessa especial Atualmente, o Paysandu é o último colocado na Série B e o mais ameaçado ao rebaixamento. Gabriel relatou que tem uma relação íntima com Nossa Senhora e que, em oração, fez uma promessa à Santa. O goleiro não revelou qual foi a promessa, mas espera que, ao final, consiga a graça para cumpri-la. “Durante os rosários, sempre coloco as intenções e, claro, peço auxílio também para uma intenção especial. Eu não vou comentar, mas, se for cumprida, se Deus quiser, pagaremos essa promessa”, revelou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Momento especial Além da emoção de vivenciar de perto o Círio de Nazaré, o mês de outubro pode ser ainda mais especial: Gabriel pode se tornar pai pela terceira vez. Segundo ele, o filho Matias deve nascer nos próximos dias, o que, se ocorrer, deixará o momento ainda mais único. “Tenho a expectativa de poder participar da procissão para ver essa manifestação de fé e também expressar a minha. Mas esta semana é muito especial, porque meu filho Matias está prestes a nascer. Vai depender muito, mas estar em Belém vivendo esse momento já é algo muito especial para mim. Junto com o Paysandu, espero que com vitórias, para que possamos celebrar junto de Nossa Senhora de Nazaré", concluiu Gabriel Mesquita. 