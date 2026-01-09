Após rebaixamento, Paysandu empresta goleiro Matheus Nogueira para clube da Série B

O Paysandu conseguiu fechar um empréstimo para o goleiro Matheus Nogueira. Um dos nomes mais presentes nas últimas campanhas do clube, o goleiro não permanecerá no elenco bicolor e atuará pelo São Bernardo-SP nesta temporada. O empréstimo foi confirmado oficialmente com a publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Matheus chegou ao Paysandu em 2023, vindo do Portimonense, de Portugal, e rapidamente se firmou como titular absoluto sob o comando do então técnico Hélio dos Anjos. Logo em sua primeira temporada, foi peça-chave na campanha do acesso da Série C para a Série B, tornando-se uma referência no elenco alvicleste. No ano seguinte, mesmo com a chegada de Diogo Silva, seguiu como opção principal e participou diretamente das conquistas do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além da manutenção do clube na segunda divisão nacional.

Em reconhecimento ao desempenho, a diretoria bicolor optou por firmar contrato definitivo com o goleiro ao final de 2024, estendendo o vínculo até 2028. Já em 2025, Matheus voltou a ter sequência de jogos, atuando em 41 partidas, número superior ao da temporada anterior, quando disputou 33 confrontos. Apesar da regularidade, seu rendimento passou a ser questionado por parte da torcida durante a campanha que terminou com o rebaixamento para a Série C.

Goleiro Matheus Nogueira em jogo na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Mesmo com contrato de longo prazo, o Paysandu decidiu reorganizar a posição para 2026. A permanência de Gabriel Mesquita, a contratação de Jean Drosny,m deram sinais que o goleiro não iria ter espaço no time nesta temporada, o que se concretizou nesta semana.

Revelado pelo Grêmio-RS, o goleiro construiu carreira passando por clubes como Goiânia, Operário-MT, Cuiabá, ABC e Portimonense. No São Bernardo, o goleiro encontrará um calendário cheio. O clube paulista disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Sudeste, além da Série B do Brasileiro, competição que disputou nas duas últimas temporadas pelo Paysandu.