O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu

Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor

O Liberal
fonte

Cauã Dias trabalha com o elenco bicolor na pré-temporada de 2026. (Fernando Torres/Paysandu)

O lateral-esquerdo Cauã Dias, de 19 anos, vive um momento especial no Paysandu. Promovido das categorias de base, o jovem passou a integrar o elenco profissional e participa da pré-temporada visando a temporada de 2026. Formado no clube desde os 13 anos, ele comemora a oportunidade e destaca o aprendizado diário ao lado dos atletas mais experientes.

“É uma oportunidade incrível que a gente está tendo. Desde que cheguei aqui, ainda na base, nunca tinha visto algo assim”, afirmou o jogador, que vê o período de preparação como fundamental para sua adaptação ao profissional.

Cauã ressaltou a intensidade dos treinamentos neste início de temporada, especialmente por conta do forte calor em Belém. “A pré-temporada está sendo bem puxada, principalmente nos últimos dias, com o sol muito intenso. Os treinos exigem bastante da gente”, destacou.



image Após rebaixamento, Paysandu empresta goleiro Matheus Nogueira para clube da Série B
Jogador recebeu críticas por parte da torcida e não defenderá o Papão em 2026

image Danilo Peu treina com o elenco bicolor e diz que Paysandu vai 'buscar acesso e título' da Série C
Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense e agora veste as cores do Papão da Amazônia

image Luccão projeta afirmação no Paysandu e mira temporada decisiva em 2026
Zagueiro formado na base bicolor diz já se ver como profissional e destaca metas de título estadual e acesso à Série B

Com características ofensivas, o lateral também falou sobre seu estilo de jogo. “Gosto de chutar de fora da área, bater falta, ir ao fundo e ajudar ofensivamente. No campeonato passado consegui marcar alguns gols assim”, lembrou.

Apesar da pouca idade, Cauã Dias demonstra maturidade. Ele reconhece o quanto é importante receber orientações da comissão técnica e dos jogadores mais experientes. “Estou tentando aprender ao máximo, colocar em prática tudo o que eles vêm me pedindo. Estar treinando com os profissionais é uma experiência incrível”, disse.

