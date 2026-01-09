Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor O Liberal 09.01.26 16h32 Cauã Dias trabalha com o elenco bicolor na pré-temporada de 2026. (Fernando Torres/Paysandu) O lateral-esquerdo Cauã Dias, de 19 anos, vive um momento especial no Paysandu. Promovido das categorias de base, o jovem passou a integrar o elenco profissional e participa da pré-temporada visando a temporada de 2026. Formado no clube desde os 13 anos, ele comemora a oportunidade e destaca o aprendizado diário ao lado dos atletas mais experientes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “É uma oportunidade incrível que a gente está tendo. Desde que cheguei aqui, ainda na base, nunca tinha visto algo assim”, afirmou o jogador, que vê o período de preparação como fundamental para sua adaptação ao profissional. Cauã ressaltou a intensidade dos treinamentos neste início de temporada, especialmente por conta do forte calor em Belém. “A pré-temporada está sendo bem puxada, principalmente nos últimos dias, com o sol muito intenso. Os treinos exigem bastante da gente”, destacou. VEJA MAIS Após rebaixamento, Paysandu empresta goleiro Matheus Nogueira para clube da Série B Jogador recebeu críticas por parte da torcida e não defenderá o Papão em 2026 Danilo Peu treina com o elenco bicolor e diz que Paysandu vai 'buscar acesso e título' da Série C Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense e agora veste as cores do Papão da Amazônia Luccão projeta afirmação no Paysandu e mira temporada decisiva em 2026 Zagueiro formado na base bicolor diz já se ver como profissional e destaca metas de título estadual e acesso à Série B Com características ofensivas, o lateral também falou sobre seu estilo de jogo. “Gosto de chutar de fora da área, bater falta, ir ao fundo e ajudar ofensivamente. No campeonato passado consegui marcar alguns gols assim”, lembrou. Apesar da pouca idade, Cauã Dias demonstra maturidade. Ele reconhece o quanto é importante receber orientações da comissão técnica e dos jogadores mais experientes. “Estou tentando aprender ao máximo, colocar em prática tudo o que eles vêm me pedindo. Estar treinando com os profissionais é uma experiência incrível”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu 10.01.26 15h21 Futebol Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor 09.01.26 16h32 FUTEBOL Após rebaixamento, Paysandu empresta goleiro Matheus Nogueira para clube da Série B Jogador recebeu críticas por parte da torcida e não defenderá o Papão em 2026 09.01.26 9h24 Futebol Danilo Peu treina com o elenco bicolor e diz que Paysandu vai 'buscar acesso e título' da Série C Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense e agora veste as cores do Papão da Amazônia 08.01.26 18h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32