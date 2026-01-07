Luccão projeta afirmação no Paysandu e mira temporada decisiva em 2026

O zagueiro Luccão, formado nas divisões de base do Paysandu, vive a expectativa de uma temporada de consolidação no elenco profissional. Integrado ao grupo principal há dois anos, o defensor afirmou que já se vê definitivamente como jogador do time de cima.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Hoje eu já me vejo como jogador profissional. Não me vejo mais como atleta da base. Estou no profissional há dois anos, já disputei partidas aqui e também no Rio de Janeiro e, na minha visão, nos jogos em que atuei, mostrei que posso ser incluído definitivamente como profissional, e não mais como jogador da base”, declarou.

Para 2026, Luccão projeta um ano positivo para o clube e acredita na força do elenco montado. “A expectativa é que seja um ano maravilhoso para a gente. Espero que possamos conquistar o título do Campeonato Paraense e o acesso novamente à Série B. Os jogadores que chegaram são muito bons, o grupo já está começando a se entrosar”, afirmou, destacando também o trabalho do técnico. “O professor Júnior Rocha tem trabalhado bastante a parte defensiva e, com o tempo, vamos ganhando aquela química necessária para acertar tudo dentro de campo.”

VEJA MAIS

Dentro do elenco, Luccão diz que procura exercer um papel de orientação aos companheiros, principalmente no setor defensivo. “Eu procuro ajudar, sim. Converso bastante com os companheiros, com o Iarley, com o Libonatti, que atua na zaga. Dou orientações, peço cobertura, tento passar um pouco da experiência que adquiri no profissional”, relatou, ao relembrar a convivência com atletas mais experientes na última temporada.

Luccão também destacou a importância do suporte oferecido pelo clube aos atletas formados na base. “Foi muito importante a diretoria ter tomado essa iniciativa e dado mais valor aos atletas da base. Muitos vêm de realidades difíceis. Esse suporte extra ajuda na alimentação, traz mais tranquilidade e permite que o jogador foque no futebol”, concluiu.