Luccão projeta afirmação no Paysandu e mira temporada decisiva em 2026 Zagueiro formado na base bicolor diz já se ver como profissional e destaca metas de título estadual e acesso à Série B O Liberal 07.01.26 16h59 Luccão é uma das apostas da diretoria bicolor para 2026. (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu) O zagueiro Luccão, formado nas divisões de base do Paysandu, vive a expectativa de uma temporada de consolidação no elenco profissional. Integrado ao grupo principal há dois anos, o defensor afirmou que já se vê definitivamente como jogador do time de cima. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Hoje eu já me vejo como jogador profissional. Não me vejo mais como atleta da base. Estou no profissional há dois anos, já disputei partidas aqui e também no Rio de Janeiro e, na minha visão, nos jogos em que atuei, mostrei que posso ser incluído definitivamente como profissional, e não mais como jogador da base”, declarou. Para 2026, Luccão projeta um ano positivo para o clube e acredita na força do elenco montado. “A expectativa é que seja um ano maravilhoso para a gente. Espero que possamos conquistar o título do Campeonato Paraense e o acesso novamente à Série B. Os jogadores que chegaram são muito bons, o grupo já está começando a se entrosar”, afirmou, destacando também o trabalho do técnico. “O professor Júnior Rocha tem trabalhado bastante a parte defensiva e, com o tempo, vamos ganhando aquela química necessária para acertar tudo dentro de campo.” VEJA MAIS Paysandu: torcida critica saída de massagista e presidente diz: 'não consigo honrar o compromisso' Presidente Márcio Tuma, do Paysandu, falou sobre a demissão do massagista Ivan Menezes Com novos valores, Paysandu lança programa sócio-torcedor para 2026; veja os preços Paysandu repaginou seu programa de sócio-torcedor e associados terão prioridade nas compras de ingressos Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal Dentro do elenco, Luccão diz que procura exercer um papel de orientação aos companheiros, principalmente no setor defensivo. “Eu procuro ajudar, sim. Converso bastante com os companheiros, com o Iarley, com o Libonatti, que atua na zaga. Dou orientações, peço cobertura, tento passar um pouco da experiência que adquiri no profissional", relatou, ao relembrar a convivência com atletas mais experientes na última temporada. Luccão também destacou a importância do suporte oferecido pelo clube aos atletas formados na base. "Foi muito importante a diretoria ter tomado essa iniciativa e dado mais valor aos atletas da base. Muitos vêm de realidades difíceis. Esse suporte extra ajuda na alimentação, traz mais tranquilidade e permite que o jogador foque no futebol", concluiu. 