Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal O Liberal 06.01.26 19h30 Em meio ao processo de reconstrução para a temporada de 2026, o Paysandu segue ajustando o elenco e abrindo espaço para atletas formados em casa. Após anunciar nove contratações neste início de trabalho, a diretoria mantém a busca por reforços pontuais no mercado, ao mesmo tempo em que amplia a integração de jogadores do sub-20. Nesta terça-feira (6), o meia Henrique SalomonI, incorporado de forma definitiva ao elenco principal, destacou o entusiasmo com a chance recebida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Salomoni, que vinha atuando na base como uma espécie de camisa 10, explicou sua versatilidade em campo. Segundo o jogador, ao longo de formação ele alternou funções no meio-campo, iniciando como um camisa 8 e, com o tempo, assumindo características mais ofensivas. No elenco profissional, afirmou estar à disposição da comissão técnica para atuar onde for necessário.

"Estou aqui pra ajudar o professor em qualquer lugar, tentar ajudar o Paysandu da melhor forma possível, dizer que vontade não vai faltar, quando as vezes faltar a parte técnica, não vão faltar disposição, trabalho, vontade e comprometimento."

Ao comentar o momento vivido, o meia descreveu o impacto emocional da transição. "O coração está a mil, no sentido de ser uma nova oportunidade, tem sido dias intensos, a gente vem se sentindo valorizado, eu falo em nome de todos". O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal. Para Salomoni, o grupo de jovens tem conseguido trabalhar forte, entender o modelo de jogo da comissão técnica e assimilar as diferenças em relação às categorias de base. “Todos nós conseguimos trabalhar forte, desempenhar o melhor, entender o estilo da comissão, do professor, entendimento de jogo, até porque nós sabemos que é diferente no profissional”. Por fim, o meia ressaltou a estrutura oferecida pelo clube neste processo de integração. Segundo ele, as condições de trabalho atendem às necessidades de quem está subindo para o profissional, o que aumenta a responsabilidade dos jogadores. “A oportunidade está sendo dada e isso depende muito da gente agora”, resumiu. 