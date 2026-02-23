Capa Jornal Amazônia
Paysandu: Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do clube

Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça

O Liberal
fonte

Torcida bicolor deu sua opinião sobre o momento do Papão (Wagner Santana / OLiberal)

O presidente do Paysandu concedeu entrevista no último final de semana, no Estádio da Curuzu, para comentar a Recuperação Judicial do clube, que foi aceita pela Justiça Trabalhista. A medida ocorre em meio a um cenário de dificuldades financeiras enfrentado pela equipe alviceleste. Em enquete feita pelo O Liberal, os torcedores apontam os ex-dirigentes do clube como os principais culpados pela situação do Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Durante a conversa, o dirigente explicou que o pedido foi feito após tratativas internas e análises da situação econômica do clube. Segundo ele, a decisão foi tomada diante da necessidade de reorganizar as finanças e buscar alternativas para superar o momento considerado delicado.

A aceitação da Recuperação Judicial pela Justiça Trabalhista representa um passo formal dentro do processo. O instrumento jurídico é utilizado por instituições que enfrentam problemas financeiros e buscam reorganizar dívidas, garantindo condições para manter as atividades.

Enquete aponta percepção do torcedor sobre crise

Paralelamente à repercussão da entrevista e do anúncio envolvendo a Recuperação Judicial, a equipe de O Liberal realizou enquetes nas redes sociais e no Portal OLiberal.com para ouvir os torcedores sobre quem seria o principal responsável pela situação atual do Paysandu.

A maioria dos participantes apontou os ex-dirigentes como os principais responsáveis pela crise financeira enfrentada pelo clube. A percepção predominante entre os torcedores é de que gestões anteriores contribuíram para o cenário que levou à necessidade de solicitar a Recuperação Judicial.

Números

No Instagram, 73% das pessoas consideram os ex-dirigentes como os principais culpados da situação bicolor. Dívidas antigas 11%, mesmo número da opção Planejamento de Elenco. Outros 5% acreditam que o Modelo Associativo do clube é o responsável pela situação financeira. O pensamento seguiu na enquete no site, com 68% para ex-dirigentes, 16% dívidas antigas, 9% de planejamento e 7 do Modelo Associativo.

Momento financeiro do Paysandu

O Paysandu vive um período de reorganização administrativa e financeira. A solicitação da Recuperação Judicial foi apresentada como uma medida para tentar equacionar débitos e estruturar o clube para os próximos anos.

.
