Paysandu: Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do clube Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça O Liberal 23.02.26 16h54 Torcida bicolor deu sua opinião sobre o momento do Papão (Wagner Santana / OLiberal) O presidente do Paysandu concedeu entrevista no último final de semana, no Estádio da Curuzu, para comentar a Recuperação Judicial do clube, que foi aceita pela Justiça Trabalhista. A medida ocorre em meio a um cenário de dificuldades financeiras enfrentado pela equipe alviceleste. Em enquete feita pelo O Liberal, os torcedores apontam os ex-dirigentes do clube como os principais culpados pela situação do Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante a conversa, o dirigente explicou que o pedido foi feito após tratativas internas e análises da situação econômica do clube. Segundo ele, a decisão foi tomada diante da necessidade de reorganizar as finanças e buscar alternativas para superar o momento considerado delicado. A aceitação da Recuperação Judicial pela Justiça Trabalhista representa um passo formal dentro do processo. O instrumento jurídico é utilizado por instituições que enfrentam problemas financeiros e buscam reorganizar dívidas, garantindo condições para manter as atividades. VEJA MAIS Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. Enquete aponta percepção do torcedor sobre crise Paralelamente à repercussão da entrevista e do anúncio envolvendo a Recuperação Judicial, a equipe de O Liberal realizou enquetes nas redes sociais e no Portal OLiberal.com para ouvir os torcedores sobre quem seria o principal responsável pela situação atual do Paysandu. A maioria dos participantes apontou os ex-dirigentes como os principais responsáveis pela crise financeira enfrentada pelo clube. A percepção predominante entre os torcedores é de que gestões anteriores contribuíram para o cenário que levou à necessidade de solicitar a Recuperação Judicial. VEJA MAIS 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas Números No Instagram, 73% das pessoas consideram os ex-dirigentes como os principais culpados da situação bicolor. Dívidas antigas 11%, mesmo número da opção Planejamento de Elenco. Outros 5% acreditam que o Modelo Associativo do clube é o responsável pela situação financeira. O pensamento seguiu na enquete no site, com 68% para ex-dirigentes, 16% dívidas antigas, 9% de planejamento e 7 do Modelo Associativo. Momento financeiro do Paysandu O Paysandu vive um período de reorganização administrativa e financeira. A solicitação da Recuperação Judicial foi apresentada como uma medida para tentar equacionar débitos e estruturar o clube para os próximos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu recuperção judicial futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu: Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do clube Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25