Paysandu: torcida critica saída de massagista e presidente diz: 'não consigo honrar o compromisso'

O Paysandu oficializou a demissão do massagista Ivan Menezes, profissional que dedicou mais de 30 anos de serviços ao clube bicolor. A saída foi comunicada apenas por meio de uma nota no site oficial, sem divulgação nas redes sociais, o que gerou forte repercussão negativa entre os torcedores.

Diante da reação da torcida, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou os motivos da decisão. Segundo o dirigente, o clube não teria condições financeiras de honrar os compromissos com o profissional após o rebaixamento para a Série C, que provocou uma redução superior a 50% nas receitas do Papão.

“O Ivan é um ícone do Paysandu, pelo tempo que teve de clube. É um profissional que merece todo o nosso respeito. Para a gente foi muito duro. Para quem está vendo esse remédio amargo, imaginem como é para quem precisa dar o remédio, não apenas para quem recebe. Não adianta termos pessoas que agregam e colaboram se eu não consigo pagar. Com um corte de mais de 50% da receita, eu não consigo honrar esses compromissos”, afirmou Márcio Tuma.

O presidente reforçou que a decisão faz parte de um processo doloroso, porém necessário, para manter o clube financeiramente viável.

“Foi um corte muito profundo, um dia triste, mas feito com total transparência. O Paysandu precisa ser viável financeiramente. Quando se tem um desempenho esportivo ruim, a situação piora ainda mais em termos de receita. É um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Por isso, tivemos que fazer essas alterações”, completou.

Reação da torcida

Nas redes sociais, onde o clube optou por não oficializar a saída de Ivan Menezes, a torcida reagiu com indignação. Muitos torcedores questionaram a forma como o profissional foi desligado e cobraram reconhecimento pela longa trajetória no clube.

Confira alguns comentários:

“Como assim o Seu Ivan saiu do Paysandu e só fizeram uma notinha no site do clube?? Vai tomar...que dirigentes lixos. Ele dedicou metade da vida ao clube e saiu desse jeito, que absurdo”— Patrick Andrade

“Presidente Alberto Maia, mostre que o Paysandu não é ingrato e façam uma homenagem à altura do massagista Ivan! São mais de 30 anos de prestação de serviços ao nosso amado Papão.” — Péricles Quadro

“Com essa notícia é impossível ficar calada. Que bola fora com o Seu Ivan, hein, diretoria. Logo com quem dedicou a vida diariamente ao clube. Obrigada por tudo, Seu Ivan.” — Yanna Cardoso

“O Paysandu anunciar o desligamento do Ivan só com uma notinha mixuruca é f...”— Carol Araújo

“Ivan fora do Paysandu, não podiam ter feito isso. Grande pessoa e profissional dedicadíssimo. Fico muito triste com essa liberação.”— José Roberto

“Conheci o Ivan quando comecei a acompanhar os treinos na década de 90. Lamento muito a saída desse grande profissional e grande bicolor” — Álvaro Luiz

Homenagem prometida

Apesar da repercussão negativa, Márcio Tuma garantiu que o clube pretende prestar uma homenagem ao massagista e que a torcida será informada em breve sobre como isso acontecerá.

“O Ivan é um ícone do Paysandu e merece todo o nosso respeito. Foi uma decisão extremamente difícil, mas necessária. Vamos homenageá-lo, e em breve a torcida será comunicada”, finalizou o presidente bicolor.