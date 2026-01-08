Danilo Peu treina com o elenco bicolor e diz que Paysandu vai 'buscar acesso e título' da Série C Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense e agora veste as cores do Papão da Amazônia O Liberal 08.01.26 18h17 Danilo Peu já trabalha com o elenco bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Danilo Peu, de 22 anos, já treina com o elenco bicolor na pré-temporada de 2026. O jogador foi integrado ao elenco do Paysandu e chega de olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, competição que ele conhece bem. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Natural de Januária, em Minas Gerais, Danilo Peu construiu praticamente toda a sua trajetória profissional no futebol paranaense. Formado nas categorias de base do Londrina, o atacante se destacou no sub-20 do clube ao marcar 15 gols em 34 partidas, desempenho que o levou ao elenco profissional. Entre 2022 e 2024, Danilo atuou pelo time principal do Londrina. Na sequência, passou pelo FC Cascavel e também defendeu o Caxias por empréstimo, onde teve experiência na Série C. Em 2026, disputou o Campeonato Paranaense pelo Cascavel e, após o estadual, foi transferido para o Cianorte. Apresentado no Papão, Danilo Peu destacou suas características dentro de campo. “Minhas principais características são a velocidade e o poder de marcação. Também espero contribuir com gols para ajudar o Papão ao longo da temporada”, afirmou. O atacante também falou sobre o desafio de disputar a Série C. "É um campeonato muito difícil. Já joguei pelo Caxias, quando a equipe brigava contra o rebaixamento e conseguiu se livrar. Agora, espero que o Paysandu possa buscar o acesso e, se Deus quiser, conquistar também o título", disse. Outro ponto destacado pelo jogador foi a força da torcida bicolor. "Todos falam que a torcida do Paysandu é incrível. É uma torcida que pressiona bastante no estádio, e isso é positivo, porque motiva os atletas a darem o máximo", comentou. Danilo ressaltou ainda a intensidade cobrada pela comissão técnica. "Estamos trabalhando muito a marcação. O treinador exige bastante intensidade, e o grupo está empenhado em comprar a ideia", explicou. Por fim, o atacante afirmou estar preparado para a pressão e para os duelos físicos da competição. "Já ouvi falar da cobrança da torcida, mas acredito que seja uma cobrança positiva. Não me intimido quando o zagueiro vem forte. Encaro isso como mais um desafio dentro do jogo", concluiu. 