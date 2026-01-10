Capa Jornal Amazônia
Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão

Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu

O Liberal
fonte

O Papão conseguiu um empate no primeiro compromisso de 2026. (Fernando Torres / Paysandu)

O Paysandu empatou em 1 a 1 com o Cametá em jogo-treino realizado neste sábado (10), no CT Raul Aguilera. A atividade integrou a programação da pré-temporada alviceleste e foi dividida em três tempos de 30 minutos. O gol do Papão foi marcado por Ângelo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe iniciou o trabalho com Jean Drosny; Cauã Dias, Iarley, Cauã Libonatti e Kleiton Pego; Edilson (capitão), Caio Mello e JP Galvão; Marcinho, Kauan Rinkel e Ítalo. O confronto foi utilizado pela comissão técnica para ajustes táticos, testes de formação e, principalmente, para o ganho de ritmo de jogo do elenco.

Auxiliar técnico de Junior Rocha, Macaé avaliou de forma positiva o momento vivido pelo grupo, destacando a evolução dentro da preparação. “Estamos muito contentes com a entrega dos atletas. É a terceira semana de trabalho, sendo que na primeira tivemos uma pausa de Natal e Réveillon. Agora pegamos uma semana cheia, com treinos na segunda, quarta e sexta em dois períodos. Esse é um período de ganho, para criar base e sustentar a competição”, afirmou.

Pensando na estreia do Campeonato Paraense, marcada para o dia 25 de janeiro, contra o São Raimundo, na Curuzu, o clima é de confiança. “Estamos felizes e confiantes para essa estreia. Temos certeza de que no dia 25 faremos uma partida positiva diante do nosso torcedor”, completou.

Sobre a análise do jogo-treino, Macaé explicou o método adotado pela comissão. “Eu e o Junior temos o costume de assistir ao jogo primeiro para depois fazer a avaliação. Os jogos são gravados pelo analista. Vamos assistir no fim de semana e, na segunda-feira, fazer os ajustes necessários. Num primeiro olhar, foi muito bom: todos tiveram minutagem, alguns se destacaram mais, outros menos, o que é normal nesse processo”, concluiu.

 

