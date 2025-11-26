Capa Jornal Amazônia
Após dois rebaixamentos em 2025, volante Gustavo Nicola é anunciado pelo Confiança para 2026

Jogador de 27 anos deixou o Paysandu após curta passagem e chega ao clube sergipano para reforçar o elenco na próxima temporada

Iury Costa
fonte

Jogador de 27 anos encerrou recentemente sua participação na Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Confiança anunciou, na tarde desta segunda-feira (24), a contratação do volante Gustavo Nicola para a temporada 2026. O jogador de 27 anos encerrou recentemente sua participação na Série B pelo Paysandu e chega ao clube sergipano após um ano de intensa movimentação e dois rebaixamentos consecutivos.

Nicola iniciou 2025 defendendo o CSA, onde disputou a Série D e atuou em 48 partidas ao longo da temporada estadual e nacional, marcando um gol no Campeonato Alagoano. Em setembro, foi contratado pelo Paysandu para a reta final da Série B. No Papão, porém, teve pouco espaço: participou de apenas quatro jogos antes do rebaixamento bicolor à Série C.

Além das passagens por CSA e Paysandu, o volante acumula experiências por Nova Iguaçu e São José-SP, clubes onde construiu boa parte de sua trajetória profissional.

Agora no Confiança, Gustavo Nicola buscará uma virada de chave na carreira e chega como uma das primeiras peças confirmadas para o ele

 

.
