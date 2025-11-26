Acesso do Remo e tropeço do Criciúma mantêm ex-jogadores do Paysandu na Série B

O acesso do Remo à Série A e o tropeço do Criciúma na última rodada da Série B mudaram o destino de vários jogadores com passagem recente pelo Paysandu. O Tigre, que dependia apenas de si para garantir o retorno à elite, acabou derrotado pelo Cuiabá e seguirá na Segunda Divisão em 2026. Com isso, quatro atletas ex-bicolores, Alisson, Nicolas, Matheus Trindade e Borasi, permanecem no clube catarinense para mais uma temporada de Série B.

O meia Matheus Trindade, que deixou o Paysandu ao fim de 2024, atuou em 12 partidas com a camisa bicolor, todas pela Série B, mas não conseguiu se firmar entre os titulares. Já o goleiro Alisson ficou pouco tempo na Curuzu: contratado no início da temporada, fez só dois jogos e retornou ao Criciúma em abril.

Os atacantes Nicolas e Borasi tiveram papéis mais relevantes na campanha bicolor. Ambos chegaram em meio à luta contra o Z-4 e ajudaram o Paysandu a reagir no campeonato. Nicolas encerrou o ano com sete gols e duas assistências em 25 partidas, enquanto Borasi marcou um gol em 15 jogos. Apesar do bom desempenho, deixaram o clube antes do fim da Série B e reforçaram o Tigre na reta decisiva.

Na última rodada, o Criciúma ocupava a terceira posição e só dependia de uma vitória para confirmar o retorno à Primeira Divisão. A derrota para o Cuiabá, porém, interrompeu os planos e acabou favorecendo o Remo, que conquistou o acesso após 32 anos.

Agora, os quatro jogadores com passagem pela Curuzu seguirão no Criciúma, que terá mais uma temporada para tentar voltar ao topo do futebol brasileiro.