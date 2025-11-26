Em reformulação, Paysandu anuncia retorno de ex-jogador como preparador de goleiros Emerson atuou no Papão entre 2015 e 2017 e conquistou três títulos com a camisa bicolor O Liberal 26.11.25 10h58 Ex-goleiro foi um dos destaques da equipe entre 2015 e 2017 (Fernando Torres / Paysandu) Focado na temporada de 2026, o Paysandu anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação do ex-arqueiro Emerson. O ex-jogador já jogou pelo Papão e agora retorna ao time para fazer parte da comissão técnica como treinador de goleiros para o próximo ano. Em 2025, Emerson conquistou o acesso à Série B com o Londrina-PR. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o novo cargo, assim como foi na equipe paranaense, o ex-goleiro volta ao Papão com a missão de ajudar o time a retorna para a segunda divisão do futebol brasileiro.. Como jogador, o ex-arqueiro defendeu as cores do Paysandu por três temporadas, entre 2015 e 2017, e foi um dos destaques do time. Emerson conquistou dois títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde. Ao todo, foram mais de 160 partidas com a camisa bicolor. VEJA MAIS Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 “Foi com alegria que eu aceitei, porque é uma torcida que eu conheço, é apaixonada e vibrante. Nós temos uma história nesse clube, conheço esse clube muito bem, a torcida, o vestiário, a cidade, enfim. Foi com alegria que eu recebi esse convite, agora não mais como atleta, mas sim fazendo parte da comissão técnica”, declarou o agora treinador de goleiros. Emerson será auxiliado por Ronaldo Willis, que também é ex-atleta do Papão. O Paysandu passa por um processo de reestruturação após a campanha decepcionante na Série B, que marcou o rebaixamento para a terceira divisão. O clube está no mercado em busca de peças para compor o elenco e a comissão técnica da equipe. Nesta semana, o Bicola anunciou Júnior Rocha, e o executivo Marcelo Sant’Ana foi apresentado oficialmente na última terça-feira (25). Em 2026, além da disputa da Série C, o Paysandu terá o Parazão, a Copa Verde e a Copa do Brasil no calendário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 ex-paysandu Após dois rebaixamentos em 2025, volante Gustavo Nicola é anunciado pelo Confiança para 2026 Jogador de 27 anos deixou o Paysandu após curta passagem e chega ao clube sergipano para reforçar o elenco na próxima temporada 26.11.25 18h23 série b Acesso do Remo e tropeço do Criciúma mantêm ex-jogadores do Paysandu na Série B Alisson, Nicolas, Matheus Trindade e Borasi, que defenderam o Papão recentemente, seguem no Tigre após derrota para o Cuiabá impedir o retorno à elite 26.11.25 17h23 Futebol Em reformulação, Paysandu anuncia retorno de ex-jogador como preparador de goleiros Emerson atuou no Papão entre 2015 e 2017 e conquistou três títulos com a camisa bicolor 26.11.25 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14