Em reformulação, Paysandu anuncia retorno de ex-jogador como preparador de goleiros

Emerson atuou no Papão entre 2015 e 2017 e conquistou três títulos com a camisa bicolor

Ex-goleiro foi um dos destaques da equipe entre 2015 e 2017 (Fernando Torres / Paysandu)

Focado na temporada de 2026, o Paysandu anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação do ex-arqueiro Emerson. O ex-jogador já jogou pelo Papão e agora retorna ao time para fazer parte da comissão técnica como treinador de goleiros para o próximo ano. Em 2025, Emerson conquistou o acesso à Série B com o Londrina-PR. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com o novo cargo, assim como foi na equipe paranaense, o ex-goleiro volta ao Papão com a missão de ajudar o time a retorna para a segunda divisão do futebol brasileiro..

Como jogador, o ex-arqueiro defendeu as cores do Paysandu por três temporadas, entre 2015 e 2017, e foi um dos destaques do time. Emerson conquistou dois títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde. Ao todo, foram mais de 160 partidas com a camisa bicolor.

“Foi com alegria que eu aceitei, porque é uma torcida que eu conheço, é apaixonada e vibrante. Nós temos uma história nesse clube, conheço esse clube muito bem, a torcida, o vestiário, a cidade, enfim. Foi com alegria que eu recebi esse convite, agora não mais como atleta, mas sim fazendo parte da comissão técnica”, declarou o agora treinador de goleiros. 

Emerson será auxiliado por Ronaldo Willis, que também é ex-atleta do Papão.

O Paysandu passa por um processo de reestruturação após a campanha decepcionante na Série B, que marcou o rebaixamento para a terceira divisão. O clube está no mercado em busca de peças para compor o elenco e a comissão técnica da equipe. Nesta semana, o Bicola anunciou Júnior Rocha, e o executivo Marcelo Sant’Ana foi apresentado oficialmente na última terça-feira (25).

Em 2026, além da disputa da Série C, o Paysandu terá o Parazão, a Copa Verde e a Copa do Brasil no calendário.

