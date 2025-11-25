Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 O Liberal 25.11.25 12h20 Sem citar nomes, o executivo deu detalhes sobre situação dos jogadores (Matheus Vieira / Paysandu) O executivo de futebol do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, foi apresentado oficialmente na manhã desta terça-feira (24). O novo dirigente chega para ajudar o time na reestruturação que o clube bicolor passa após o rebaixamento para a Série C. Na coletiva de apresentação, um dos principais assuntos foi a renovação de atletas. Sant’Ana afirmou que, no momento, o time tem 17 jogadores com contratos válidos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o executivo, Matheus Nogueira, Gabriel Mesquita, Edilson, Reverson, Matheus Vargas, Vilela, André, Marlon, Rossi e João Marcos ainda possuem contratos com o clube. Além deles, outros sete atletas da base também possuem acertos. Conforme informou Marcelo, todos os contratos serão analisados e discutidos para ver a viabilidade da continuidade. VEJA MAIS Paysandu apresenta oficialmente o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana: 'Grande desafio' Papão inicia preparação para a temporada de 2026 e foca na Série C Paysandu anuncia Júnior Rocha como novo técnico para a temporada 2026 Treinador acumula dois acessos nacionais e mais de 250 jogos nas Séries B e C Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século O time bicolor registrou seu pior aproveitamento em competições desde 2000 "Nenhum atleta é maior que o Paysandu. Quem tiver essa mentalidade comigo não trabalha. Para mim, a instituição está acima de qualquer pessoa sempre", afirmou o executivo. "Hoje nós vamos contactar todos os atletas e/ou os seus agentes para saber quem tem interesse ou não na continuidade e, a partir desse ponto, a gente vai para a discussão econômica", detalhou. Ainda de acordo com Sant’Ana, o Paysandu não deve renovar com muitos atletas do elenco atual para o próximo ano, já que os resultados foram abaixo do esperado. O executivo disse que o clube quer uma renovação no grupo para conquistar os objetivos na temporada. "Os jogadores que terminaram o contrato, pouquíssimos vão ter os vínculos renovados porque a nossa temporada não foi satisfatória. Tem jogadores que já tiveram mais de uma temporada de oportunidade de defender o Paysandu e, no meu entendimento, os resultados foram abaixo das expectativas da torcida e do clube. Então a gente prefere ter uma continuidade com um novo grupo, um novo ambiente, agradecendo aos profissionais pelo esforço, dedicação, pedindo desculpas também pelas falhas enquanto clube. Falar de nomes agora ainda não dá, mas a régua vai ser para todos", destacou o novo dirigente bicolor. Orçamento Ainda na coletiva, Marcelo Sant’Ana falou sobre o orçamento para contratações para a próxima temporada. O Bicola sofreu com questões financeiras durante 2025, especialmente por conta do transferban, que o impossibilitou de contratar atletas na segunda janela de transferência do ano. Segundo o executivo, o valor para 2026 é competitivo para os objetivos da equipe. "Vamos começar a temporada com um orçamento e, na Série C, vamos ter um acréscimo. Eu acredito que o valor é competitivo para os nossos objetivos dentro da temporada. Claro que, se a gente for conseguindo resultados positivos e conseguir ampliar a mobilização da nossa torcida, nós podemos ter uma evolução nesse número. Mas acho que é um número competitivo para a gente fazer o nosso trabalho", declarou Sant'Ana. 