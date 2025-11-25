Paysandu apresenta oficialmente o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana: 'Grande desafio' Papão inicia preparação para a temporada de 2026 e foca na Série C O Liberal 25.11.25 10h46 Executivo inicia trabalhos com o time bicolor (Ascom Paysandu) O Paysandu apresentou nesta terça-feira (25) o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana. O dirigente chegou no último dia 12 de novembro ao time bicolor e já iniciou os trabalhos. No início da coletiva, o executivo destacou que está muito feliz pela oportunidade e que será um grande desafio profissionalmente para ele. "Estou muito feliz de estar no Paysandu Sport Club, o maior campeão da Amazônia. É um grande desafio profissionalmente. A gente sabe da responsabilidade da temporada de 2026, mas o nosso principal objetivo é o acesso à Série B, e temos outras competições muito importantes, Estadual, Copa do Brasil, Copa Verde, que precisamos aguardar essa reformulação. Então, estou muito feliz", disse Sant'Ana. "Agradeço ao comitê de futebol pelo convite e fico à disposição para poder me apresentar melhor à torcida bicolor, reforçando a alegria e a motivação que eu estou com esse desafio", completou o executivo. Marcelo Sant'Ana terá a missão de ajudar o Paysandu na reformulação após a temporada ruim que o time fez, principalmente com a campanha na Série B que resultou no rebaixamento à terceira divisão. Na apresentação, o novo executivo, que já foi presidente do Bahia, falou sobre a importância da integração entre todos os departamentos do clube. "O clube de futebol é um organismo vivo, todas as áreas estão conectadas. [Nesse sentido], o departamento de futebol talvez seja o coração de um clube. Mas, se o financeiro, que é o pulmão, e o comercial, que é o fígado, não funcionam, esse corpo não se sustenta. Não adianta você acreditar que o departamento de futebol consegue funcionar com excelência se o plano de sócios não está atingindo as suas metas, se a parte comercial tem dificuldade para conquistar patrocínios, se o financeiro não honra com os salários dos funcionários. Tudo impacta", afirmou Marcelo. "Ter a oportunidade de um clube que estava na Série B e depois foi para a Série A me reforçou esse entendimento da importância de todas as áreas convergirem para os 11 atletas que entraram em campo, mas, para deixar claro, o clube não é só os 11 atletas, é muito mais do que isso", ressaltou. Marcelo iniciou os seus trabalhos com a contratação do treinador Júnior Rocha, anunciado na última segunda-feira (24). Segundo o executivo, o técnico deve ser apresentado ainda essa semana. Sant´Ana destacou que a gestão será baseada no profissionalismo e que assim o clube buscará os objetivos da próxima temporada. 