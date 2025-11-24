Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século O time bicolor registrou seu pior aproveitamento em competições desde 2000 Iury Costa 24.11.25 16h07 O Papão alcançou 24 reveses no ano, igualando 2006. (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu encerrou a temporada de 2025 com números que colocam a campanha entre as piores do clube no século XXI. Com a derrota para o Athletic-MG na última rodada da Série B, o Papão alcançou 24 reveses no ano, igualando 2006 como sua segunda temporada com mais derrotas neste período. Apenas em 2005, quando disputou a Série A, o time perdeu mais vezes: 28 ao longo do ano. Além das derrotas, o desempenho geral também retrata a má fase. Em 60 jogos disputados em 2025, o Papão somou 16 vitórias, 20 empates e 24 derrotas, totalizando 38,4% de aproveitamento, o pior rendimento percentual do clube no século. Um dos fatores que pesaram para o rebaixamento precoce foi o baixo rendimento como mandante. Dos 28 pontos conquistados na Série B, 15 foram fora de casa, incluindo duas das principais vitórias do ano: 5 a 2 sobre o Coritiba e 4 a 1 diante do Criciúma. Em Belém, no Mangueirão e na Curuzu, o desempenho ficou abaixo do esperado. O Paysandu somou apenas 13 pontos, com vitórias sobre Botafogo-SP e Ferroviária. A irregularidade como mandante ficou evidente: 10 das 19 derrotas da Segundona foram em casa, enquanto nove ocorreram como visitante. VEJA MAIS Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul Paysandu leva virada do Athletic e encerra campanha humilhante na Série B A vitória que salvou os mineiros da queda e manteve o time na segunda divisão, rebaixando a Ferroviária As piores temporadas do Paysandu no século XXI Confira o comparativo entre as três campanhas de menor aproveitamento desde 2000: 2025 – Pior aproveitamento 60 jogos (177 pontos possíveis) 16 vitórias, 20 empates, 24 derrotas 38,4% de aproveitamento 2006 – Rebaixamento na Série B 58 jogos (174 pontos possíveis) 20 vitórias, 14 empates, 24 derrotas 42,5% de aproveitamento 2005 – Último ano na Série A 62 jogos (186 pontos possíveis) 24 vitórias, 10 empates, 28 derrotas 44% de aproveitamento Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Futebol Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano 25.11.25 12h53 Futebol Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 25.11.25 12h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18