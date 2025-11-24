Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século

O Paysandu encerrou a temporada de 2025 com números que colocam a campanha entre as piores do clube no século XXI. Com a derrota para o Athletic-MG na última rodada da Série B, o Papão alcançou 24 reveses no ano, igualando 2006 como sua segunda temporada com mais derrotas neste período. Apenas em 2005, quando disputou a Série A, o time perdeu mais vezes: 28 ao longo do ano.

Além das derrotas, o desempenho geral também retrata a má fase. Em 60 jogos disputados em 2025, o Papão somou 16 vitórias, 20 empates e 24 derrotas, totalizando 38,4% de aproveitamento, o pior rendimento percentual do clube no século.

Um dos fatores que pesaram para o rebaixamento precoce foi o baixo rendimento como mandante. Dos 28 pontos conquistados na Série B, 15 foram fora de casa, incluindo duas das principais vitórias do ano: 5 a 2 sobre o Coritiba e 4 a 1 diante do Criciúma.

Em Belém, no Mangueirão e na Curuzu, o desempenho ficou abaixo do esperado. O Paysandu somou apenas 13 pontos, com vitórias sobre Botafogo-SP e Ferroviária. A irregularidade como mandante ficou evidente: 10 das 19 derrotas da Segundona foram em casa, enquanto nove ocorreram como visitante.

VEJA MAIS

As piores temporadas do Paysandu no século XXI

Confira o comparativo entre as três campanhas de menor aproveitamento desde 2000:

2025 – Pior aproveitamento

60 jogos (177 pontos possíveis)

16 vitórias, 20 empates, 24 derrotas

38,4% de aproveitamento

2006 – Rebaixamento na Série B

58 jogos (174 pontos possíveis)

20 vitórias, 14 empates, 24 derrotas

42,5% de aproveitamento



2005 – Último ano na Série A

62 jogos (186 pontos possíveis)

24 vitórias, 10 empates, 28 derrotas

44% de aproveitamento

