Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século

O time bicolor registrou seu pior aproveitamento em competições desde 2000

Iury Costa
fonte

O Papão alcançou 24 reveses no ano, igualando 2006. (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu encerrou a temporada de 2025 com números que colocam a campanha entre as piores do clube no século XXI. Com a derrota para o Athletic-MG na última rodada da Série B, o Papão alcançou 24 reveses no ano, igualando 2006 como sua segunda temporada com mais derrotas neste período. Apenas em 2005, quando disputou a Série A, o time perdeu mais vezes: 28 ao longo do ano.

Além das derrotas, o desempenho geral também retrata a má fase. Em 60 jogos disputados em 2025, o Papão somou 16 vitórias, 20 empates e 24 derrotas, totalizando 38,4% de aproveitamento, o pior rendimento percentual do clube no século.

Um dos fatores que pesaram para o rebaixamento precoce foi o baixo rendimento como mandante. Dos 28 pontos conquistados na Série B, 15 foram fora de casa, incluindo duas das principais vitórias do ano: 5 a 2 sobre o Coritiba e 4 a 1 diante do Criciúma.

Em Belém, no Mangueirão e na Curuzu, o desempenho ficou abaixo do esperado. O Paysandu somou apenas 13 pontos, com vitórias sobre Botafogo-SP e Ferroviária. A irregularidade como mandante ficou evidente: 10 das 19 derrotas da Segundona foram em casa, enquanto nove ocorreram como visitante.

VEJA MAIS

image Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu
Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

image Paysandu leva virada do Athletic e encerra campanha humilhante na Série B
A vitória que salvou os mineiros da queda e manteve o time na segunda divisão, rebaixando a Ferroviária

As piores temporadas do Paysandu no século XXI

Confira o comparativo entre as três campanhas de menor aproveitamento desde 2000:

2025 – Pior aproveitamento

  • 60 jogos (177 pontos possíveis)
  • 16 vitórias, 20 empates, 24 derrotas
  • 38,4% de aproveitamento

2006 – Rebaixamento na Série B

  • 58 jogos (174 pontos possíveis)
  • 20 vitórias, 14 empates, 24 derrotas
  • 42,5% de aproveitamento
     

2005 – Último ano na Série A

  • 62 jogos (186 pontos possíveis)
  • 24 vitórias, 10 empates, 28 derrotas
  • 44% de aproveitamento
     
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Futebol

Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito'

Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano

25.11.25 12h53

Futebol

Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada

Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026

25.11.25 12h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda