Paysandu leva virada do Athletic e encerra campanha humilhante na Série B

O Paysandu encerrou a Série B como começou: derrotado. Já rebaixado, o time bicolor começou vencendo, mas, assim como em outros jogos, levou a virada do Athletic no segundo tempo, na Arena Sicredi — vitória que salvou os mineiros da queda e manteve o time na segunda divisão, rebaixando a Ferroviária, que também foi treinado até rodadas atrás por Claudinei Oliveira, ex-Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

1º tempo

O primeiro tempo na Curuzu teve o roteiro clássico de quem entra sabendo exatamente o que precisa fazer. Mesmo sob a pressão inicial do Athletic, que lutava para não sair e desperdiçou chance claríssima logo aos 4 minutos, o Paysandu foi quem mostrou eficiência. Aos 7, Edilson encontrou Petterson na área, e o atacante, com tranquilidade de veterano, dominou e finalizou rasteiro para colocar o Papão na frente.

A vantagem mudou o clima do jogo. Enquanto o resultado parcial empurrava o Athletic para a zona de rebaixamento por causa do gol da Ferroviária em outra partida, o time mineiro tentava reagir, mas esbarrava na organização bicolor. O Paysandu quase ampliou em chute de Marcelinho que explodiu na trave, reafirmando o controle sobre o ritmo da partida.

A partida seguiu ‘lá e cá’ e quando o Athletic conseguiu acelerar, encontrou Gabriel Mesquita. O goleiro bicolor apareceu bem em finalizações de Douglas Pelé e em duas cabeçadas perigosas, a última de Torrão, aos 35 minutos.

2º Tempo

O Paysandu voltou tranquilo, administrando a vantagem e aproveitando o nervosismo evidente do Athletic, que acumulava erros enquanto acompanhava o relógio avançar contra seu próprio projeto de permanência. O Papão chegou a controlar o ritmo da etapa, mantendo o adversário distante do gol e obrigando o time mineiro a apelar para cruzamentos e bolas longas.

A pressão, porém, aumentou a partir da metade do segundo tempo. O Athletic adiantou as linhas, empurrou o Paysandu para o campo defensivo e passou a rondar a área com mais frequência. O empate saiu aos 32 minutos: escanteio curto de Torrão, Yuri levantou para a área e Alessio da Cruz ganhou pelo alto para deixar tudo igual, mantendo viva a luta contra o rebaixamento.

O gol abalou o Papão, que já não conseguia escapar da marcação, e transformou o estádio em uma usina de ansiedade. A virada veio aos 41: Wesley cruzou, Yuri desviou de joelho, Gabriel Mesquita fez a primeira defesa, mas Alessio da Cruz apareceu novamente para empurrar o rebote. O Paysandu tentou reagir nos minutos finais, mas o Athletic administrou o resultado e garantiu a permanência, rebaixando a Ferroviária, do técnico Claudinei Oliveira, ex-Paysandu.