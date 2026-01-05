Paysandu: Alberto Maia 'cutuca' Pikachu após acerto com Remo e fala em 'ingratidão'

A eterna rivalidade entre Remo e Paysandu ganhou mais um capítulo fora das quatro linhas. A contratação do lateral-atacante Yago Pikachu pelo Leão provocou intensos debates entre torcedores dos dois clubes, envolvendo temas como idolatria, ingratidão e respeito ao antigo clube. A polêmica também chegou aos bastidores, com manifestação pública de um dirigente bicolor.

O ex-presidente do Paysandu e atual presidente da comissão de futebol do clube, Alberto Maia, usou as redes sociais para criticar a postura de Pikachu após o anúncio oficial do jogador pelo Leão Azul. Sem citar o atleta nominalmente, Maia classificou a ingratidão como um dos piores sentimentos do ser humano e afirmou que atitudes desse tipo partem de pessoas sem princípios.

A declaração veio após Yago Pikachu afirmar, em entrevista à RemoTV, que sempre foi torcedor do Remo, apesar de ter construído praticamente boa parte da sua história no futebol vestindo a camisa do Paysandu, clube onde passou pelas categorias de base e pelo time profissional.

Em sua publicação, o dirigente bicolor fez referência bíblica para reforçar a crítica:

“A ingratidão é o pior sentimento do ser humano. Pessoas sem princípios perdem o respeito de quem tinham para tentar conquistar o respeito de quem nunca terão. O maior exemplo disso foi Judas Iscariotes”, escreveu.

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu tanto na base quanto no profissional. Ao todo, foram mais de 200 partidas com a camisa bicolor, mais de 60 gols marcados, um título do Campeonato Paraense e dois acessos à Série B do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como um dos nomes marcantes da história recente do clube.

Pikachu com a camisa do Paysandu (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Além do Papão, o jogador teve passagens pelo Vasco da Gama e pelo Fortaleza, onde viveu o melhor momento da carreira. Ao ser apresentado pelo Remo, Pikachu afirmou que vem de uma família de torcedores azulinos e lembrou que chegou a atuar no futsal do clube ainda na infância. O atleta chega ao Leão Azul como uma das principais contratações para a temporada 2026, quando o clube disputará a Série A do Campeonato Brasileiro.

Pikachu vestindo a camisa do Remo (Divulgação/Clube do Remo)

A transferência também gerou forte reação de torcedores do Paysandu, que invadiram as redes sociais do jogador com críticas e ofensas, chamando-o de “ingrato”, “vendido”, “mercenário” e “Judas”.