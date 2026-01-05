Paysandu fará dois jogos-treinos no CT Raul Aguilera antes da estreia no Parazão Presidente Márcio Tuma confirmou os jogos-treinos que servirão de preparação da equipe para o Campeonato Paraense Fábio Will 05.01.26 12h33 Elenco bicolor na pré-temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu segue a preparação para a estreia no Campeonato Paraense. O clube realiza a pré-temporada utilizando o Estádio da Curuzu como base administrativa e treina com bola no CT Raul Aguilera, que também será palco de dois jogos-treinos da equipe profissional. A informação foi confirmada pelo presidente Márcio Tuma ao O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com o mandatário bicolor, o Paysandu realizará duas atividades em formato de jogo-treino, ainda sem datas, horários ou adversários oficialmente definidos. No entanto, a tendência é que os confrontos aconteçam nos dois próximos sábados (dias 10 e 17), diante de equipes que disputarão o Parazão 2026. “Serão jogos-treinos apenas para aprimorar a preparação da nossa equipe para o campeonato estadual. Eles serão realizados no CT”, afirmou Márcio Tuma. VEJA MAIS Novo atacante do Paysandu cita torcida e diz que Curuzu lotada é aliada do elenco Kleiton Pego, de 26 anos, é o mais novo reforço do Paysandu para a temporada 2026 Novo atacante do Paysandu cita torcida e diz que Curuzu lotada é aliada do elenco Kleiton Pego, de 26 anos, é o mais novo reforço do Paysandu para a temporada 2026 Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais As atividades não serão abertas à torcida e servirão exclusivamente como avaliação interna da comissão técnica. Paralelamente, o clube segue atento ao mercado em busca de novos reforços para qualificar o elenco. Elenco na pré-temporada no CT Raul Aguilera (Jorge Luís Totti/Paysandu) A estreia do Paysandu na temporada 2026 está marcada para o dia 25 de janeiro, às 16h, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Ao longo do ano, o Papão terá um calendário cheio, com quatro competições a disputar. Além do Campeonato Paraense, o clube participará da Copa Norte, da Copa do Brasil, entrando diretamente na terceira fase e da Série C do Campeonato Brasileiro, que é apontada como a principal prioridade da temporada, tendo como objetivo o retorno à Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 Futebol Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial 06.01.26 9h56 Futebol Edílson valoriza pré-temporada e projeta ano intenso do Paysandu Lateral-direito vai para a quarta temporada no clube, elogia a intensidade dos treinos e demonstra confiança para o calendário que inclui Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C 05.01.26 17h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53