Paysandu fará dois jogos-treinos no CT Raul Aguilera antes da estreia no Parazão

O Paysandu segue a preparação para a estreia no Campeonato Paraense. O clube realiza a pré-temporada utilizando o Estádio da Curuzu como base administrativa e treina com bola no CT Raul Aguilera, que também será palco de dois jogos-treinos da equipe profissional. A informação foi confirmada pelo presidente Márcio Tuma ao O Liberal.

De acordo com o mandatário bicolor, o Paysandu realizará duas atividades em formato de jogo-treino, ainda sem datas, horários ou adversários oficialmente definidos. No entanto, a tendência é que os confrontos aconteçam nos dois próximos sábados (dias 10 e 17), diante de equipes que disputarão o Parazão 2026.

“Serão jogos-treinos apenas para aprimorar a preparação da nossa equipe para o campeonato estadual. Eles serão realizados no CT”, afirmou Márcio Tuma.

As atividades não serão abertas à torcida e servirão exclusivamente como avaliação interna da comissão técnica. Paralelamente, o clube segue atento ao mercado em busca de novos reforços para qualificar o elenco.

Elenco na pré-temporada no CT Raul Aguilera (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A estreia do Paysandu na temporada 2026 está marcada para o dia 25 de janeiro, às 16h, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

Ao longo do ano, o Papão terá um calendário cheio, com quatro competições a disputar. Além do Campeonato Paraense, o clube participará da Copa Norte, da Copa do Brasil, entrando diretamente na terceira fase e da Série C do Campeonato Brasileiro, que é apontada como a principal prioridade da temporada, tendo como objetivo o retorno à Série B.