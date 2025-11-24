Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul O Liberal 24.11.25 12h05 Jogador comentou sobre o triunfo azulino que garantiu o retorno à Série A (Cesar Greco / Palmeiras / Reprodução / Instagram) O ex-jogador de futebol, ídolo do Palmeiras e Fluminense, Felipe Melo também comentou nas redes sociais sobre o retorno do Remo à Série A. O agora comentarista esportivo revelou que ganhou uma camisa do Leão Azul personalizada, que chegou no dia do acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além de parabenizar o time azulino pela conquista, o ex-jogador lamentou a queda do Paysandu para a Série C. Felipe já se manifestou a favor da equipe bicolor e disse simpatizar com o Papão. Apesar disso, o comentarista destacou que o Leão Azul mereceu o acesso. VEJA MAIS Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano Mais um! Torcedor pede namorada em casamento durante comemoração do acesso do Remo no Mangueirão Casal estava no estádio e acompanhou de perto a conquista histórica do Leão Azul "Acho pertinente para o momento, olha a camisa que chegou para mim hoje. Camisa linda. Muito obrigada. Chegou no dia em que o Remo subiu para a Série A. 31 anos depois, festa maravilhosa. Uma pena o Paysandu ter caído. Mas o Remo está de volta à Série A. Merece muito", declarou o ex-jogador. Felipe Melo, que já comentou sobre o futebol paraense em outras oportunidades. O ex-jogador acompanhou a final da Copa Verde, vencida pelo Bicola, e do Parazão, que teve o clássico Re-Pa, onde o Remo levou a melhor. Conquista histórica O clube azulino garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás-GO por 3 a 1 em um jogo emocionante, marcado pela virada da equipe azulina. Assim, o Remo vai jogar a Série A após 32 anos da sua última participação na primeira divisão. O Leão Azul fechou a Série B na quarta posição com 62 pontos, mesma pontuação da Chapecoense-SC, que ficou em terceiro. O Coritiba-PR foi o grande campeão, seguido pelo Athletico-PR, que retorna a Série A após ter caído no ano passado. 