Mais um! Torcedor pede namorada em casamento durante comemoração do acesso do Remo no Mangueirão Casal estava no estádio e acompanhou de perto a conquista histórica do Leão Azul O Liberal 24.11.25 10h09 Casal celebrava conquista do acesso (Reprodução/ Instagram) O dia 23 de novembro de 2025 ficará marcado para sempre na memória do torcedor azulino, afinal, marcou o retorno do Remo à Série A após mais de 30 anos. Mas, para dois torcedores em especial, a data terá também outro significado especial. Durante a comemoração do acesso, Welluton Farias decidiu surpreender a amada Gabrielle Trindade com um pedido de casamento. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o casal aparece abraçado para tirar uma foto enquanto a torcida invade o campo do Mangueirão comemorando o acesso. Logo em seguida, o agora noivo tira a aliança do bolso, se ajoelha e faz o pedido, que foi aceito por Gabrielle. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O registro foi publicado nas redes sociais e está viralizando. A publicação já recebeu muitos comentários desejando felicidades ao casal. VEJA MAIS Torcedora azulina é pedida em casamento durante jogo do Remo: 'Não poderia ter sido melhor' Thaís Campos e Lucas Cavallero noivaram nesse domingo (23), no Mangueirão, quando o clube conquistou o acesso à Série A Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino Sul-americana é logo ali! Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo sobem para a Série A Os 4 clubes que subiram voltam a campo em janeiro para disputar a Série A. Remo mira vaga na Sul-americana 2027. Este foi o segundo pedido de casamento registrado no jogo do acesso do Remo até o momento. Thaís Campos e Lucas Cavallero também noivaram no estádio Mangueirão no último domingo. O Remo venceu o Goiás-GO de virada por 3 a 1 e selou o seu retorno à elite do futebol brasileiro. A conquista foi marcada por muita emoção, dentro e fora de campo, e culminou em muita celebração por parte dos torcedores.