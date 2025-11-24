Mais um! Torcedor pede namorada em casamento durante comemoração do acesso do Remo no Mangueirão

O dia 23 de novembro de 2025 ficará marcado para sempre na memória do torcedor azulino, afinal, marcou o retorno do Remo à Série A após mais de 30 anos. Mas, para dois torcedores em especial, a data terá também outro significado especial. Durante a comemoração do acesso, Welluton Farias decidiu surpreender a amada Gabrielle Trindade com um pedido de casamento.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o casal aparece abraçado para tirar uma foto enquanto a torcida invade o campo do Mangueirão comemorando o acesso. Logo em seguida, o agora noivo tira a aliança do bolso, se ajoelha e faz o pedido, que foi aceito por Gabrielle.

O registro foi publicado nas redes sociais e está viralizando. A publicação já recebeu muitos comentários desejando felicidades ao casal.

Este foi o segundo pedido de casamento registrado no jogo do acesso do Remo até o momento. Thaís Campos e Lucas Cavallero também noivaram no estádio Mangueirão no último domingo.

O Remo venceu o Goiás-GO de virada por 3 a 1 e selou o seu retorno à elite do futebol brasileiro. A conquista foi marcada por muita emoção, dentro e fora de campo, e culminou em muita celebração por parte dos torcedores.