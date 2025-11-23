Sul-americana é logo ali! Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo sobem para a Série A Os 4 clubes que subiram voltam a campo em janeiro para disputar a Série A. Remo mira vaga na Sul-americana 2027. Estadão Conteúdo 23.11.25 19h08 Athletico-PR, Chapecoense e Remo garantiram neste domingo presença na elite do futebol brasileiro em 2026. Os três times se juntam ao campeão da Série B, o Coritiba, único que já havia assegurado o acesso. Na 38ª e última rodada da competição, a equipe paranaense garantiu o tricampeonato, ao vencer o já rebaixado Amazonas por 2 a 1 e chegar aos 68 pontos. Os jogos deste domingo determinaram também a Ferroviária como quarto rebaixado para a Série C. O Athletico-PR era o único time com chances de tirar o título do Coritiba. Precisava vencer o América-MG na Arena da Baixada e torcer por derrota de seu rival estadual. O time fez sua parte e marcou 1 a 0, gol de João Cruz, e terminou com 65 pontos. O Coritiba, porém, chegou a sua 19ª vitória no campeonato com gols de Sebastian Gomez e Iury Castilho e Luan Silva, para o Amazonas, em Manaus. A Chapecoense iniciou a última rodada na quinta colocação, mas terminou em terceiro, com 62 pontos, ao vencer na Arena Condá o Atlético-GO por 1 a 0, gol de Walter Clar, de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo. A quarta e última vaga ficou com o Remo, que volta à elite do Brasileiro após 31 anos com a vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão. Contra um adversário que também lutava pelo acesso, o Remo foi surpreendido logo no início do jogo, aos 7 minutos, com gol de Lepu. O time de Belém, porém, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com Pedro Rocha, aos 49. O atacante de 31 anos marcou seu 15º gol no topo da artilharia da Série B. A virada saiu aos 18 minutos do segundo tempo, com João Pedro após assistência de Pedro Rocha. O gol saiu pouco depois de a torcida do Mangueirão vibrar com o gol sofrido pelo Criciúma na Arena Pantanal. O time de Santa Catarina perdeu do Cuiabá por 1 a 0, gol de David Miguel aos 12 minutos do segundo tempo. Os visitantes precisavam pelo menos do empate, mas jogaram com um a menos desde os 24 minutos do primeiro tempo, quando Filipinho foi expulso. João Pedro voltou a marcar para o Remo aos 40 minutos do segundo tempo para festa no Mangueirão. O time paraense encerrou a campanha com os mesmos 62 pontos da Chapecoense, mas com saldo de gols pior (17 a 12). Criciúma e Goiás terminaram na quinta e sexta colocação, respectivamente, ambos com 61 pontos. Na parte de baixo da tabela, três times brigaram para escapar da última vaga do rebaixamento. A Ferroviária perdeu, de virada, do Operário-PR por 2 a 1 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O time do interior paulista precisava vencer e torcer para que Athletic-MG ou Botafogo-SP não vencessem seus duelos. A Ferroviária saiu na frente, com Netinho fazendo 1 a 0 aos 8 minutos do primeiro tempo, mas levou o empate aos 33 do segundo tempo, com Dudu Moscovi, e a virada aos 51 minutos com Leo Gaúcho. Se tivesse sustentado a vitória, a Ferroviária permaneceria na Série B já que o Botafogo-SP empatou sem gols com o Avaí. O Athletic-MG venceu, de virada, o lanterna Paysandu por 2 a 1 e se manteve na Série B em sua primeira temporada na competição nacional. A Ferroviária se junta a Volta Redonda, Amazonas e Paysandu e disputa a Série C em 2026. Confira os resultados deste domingo da 38ª rodada da Série B do Brasileiro: Athletico-PR 1 x 0 América-MG Cuiabá 1 x 0 Criciúma Remo 3 x 1 Goiás Chapecoense 1 x 0 Atlético-GO Operário-PR 2 x 1 Ferroviária Amazonas 1 x 2 Coritiba Athletic-MG 2 x 1 Paysandu Botafogo-SP 0 x 0 Avaí 