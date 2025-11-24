Capa Jornal Amazônia
Torcedora azulina é pedida em casamento durante jogo do Remo: ‘Não poderia ter sido melhor’

Thaís Campos e Lucas Cavallero noivaram nesse domingo (23), no Mangueirão, quando o clube conquistou o acesso à Série A

Lívia Ximenes
fonte

Thaís Campos foi pedida em casamento por Lucas Cavallero em dia histórico para o Clube do Remo (Reprodução / Instagram @thaaispcampos)

O Clube do Remo conquistou o acesso à Série A nesse domingo (23), mas essa não foi a única alegria para o coração azulino de Thaís Campos. A torcedora foi pedida em casamento pelo namorado, Lucas Cavallero, pouco tempo antes da vitória. Na arquibancada do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, o casal ficou noivo em um dia histórico para o futebol paraense.

“O tão sonhado acesso pra Série A veio e veio também o pedido, que também foi sonhado e desejado”, escreveu Thaís. No momento, Lucas se ajoelhou e eles foram aplaudidos por outros torcedores. “Não poderia ter sido melhor”, disse a noiva.

Thaís explicou que Lucas ama o Clube do Remo e que ele decidiu tornar ainda mais especial o “dia mais importante da história recente do time”. “O nosso amor por esse time tornou tudo ainda mais especial”, falou.

