Torcedora azulina é pedida em casamento durante jogo do Remo: ‘Não poderia ter sido melhor’

O Clube do Remo conquistou o acesso à Série A nesse domingo (23), mas essa não foi a única alegria para o coração azulino de Thaís Campos. A torcedora foi pedida em casamento pelo namorado, Lucas Cavallero, pouco tempo antes da vitória. Na arquibancada do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, o casal ficou noivo em um dia histórico para o futebol paraense.

VEJA MAIS

“O tão sonhado acesso pra Série A veio e veio também o pedido, que também foi sonhado e desejado”, escreveu Thaís. No momento, Lucas se ajoelhou e eles foram aplaudidos por outros torcedores. “Não poderia ter sido melhor”, disse a noiva.

Thaís explicou que Lucas ama o Clube do Remo e que ele decidiu tornar ainda mais especial o “dia mais importante da história recente do time”. “O nosso amor por esse time tornou tudo ainda mais especial”, falou.