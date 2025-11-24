Torcedora azulina é pedida em casamento durante jogo do Remo: ‘Não poderia ter sido melhor’ Thaís Campos e Lucas Cavallero noivaram nesse domingo (23), no Mangueirão, quando o clube conquistou o acesso à Série A Lívia Ximenes 24.11.25 8h21 Thaís Campos foi pedida em casamento por Lucas Cavallero em dia histórico para o Clube do Remo (Reprodução / Instagram @thaaispcampos) O Clube do Remo conquistou o acesso à Série A nesse domingo (23), mas essa não foi a única alegria para o coração azulino de Thaís Campos. A torcedora foi pedida em casamento pelo namorado, Lucas Cavallero, pouco tempo antes da vitória. Na arquibancada do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, o casal ficou noivo em um dia histórico para o futebol paraense. VEJA MAIS 'Cavalinho do Remo' aparece no Fantástico após acesso histórico à Série A O feito do Remo veio com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, neste domingo (23) Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro “O tão sonhado acesso pra Série A veio e veio também o pedido, que também foi sonhado e desejado”, escreveu Thaís. No momento, Lucas se ajoelhou e eles foram aplaudidos por outros torcedores. “Não poderia ter sido melhor”, disse a noiva. Thaís explicou que Lucas ama o Clube do Remo e que ele decidiu tornar ainda mais especial o “dia mais importante da história recente do time”. “O nosso amor por esse time tornou tudo ainda mais especial”, falou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo torcedora azulina é pedida em casamento no jogo do remo pedido de casamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18