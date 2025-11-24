'Cavalinho do Remo' aparece no Fantástico após acesso histórico à Série A O feito do Remo veio com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, neste domingo (23) O Liberal 24.11.25 7h48 O cavalinho do Remo chegou no Fantástico, após o time conquistar o acesso à série A, o que ocorreu neste domingo (23) (Foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo) O cavalinho do Remo chegou no Fantástico, após o time conquistar o acesso à série A, o que ocorreu neste domingo (23). O feito histórico veio com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás. O Remo encerrou a Série B em, quarto lugar, com 62 pontos, compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, o Campeão da Série B. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Mais de três décadas depois, o Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo encerrou a Série B em, quarto lugar, com 62 pontos, compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, o Campeão da Série B. VEJA MAIS: Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão Leão vence o Goiás por 3 a 1, retorna à Série A após mais de três décadas e comemora com homenagem no gramado Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave 'cavalinho do remo' aparece no fantástico após acesso histórico à série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18