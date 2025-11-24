'cavalinho do remo' aparece no fantástico após acesso histórico à série a

O cavalinho do Remo chegou no Fantástico, após o time conquistar o acesso à série A, o que ocorreu neste domingo (23). O feito histórico veio com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás. O Remo encerrou a Série B em, quarto lugar, com 62 pontos, compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, o Campeão da Série B.

Mais de três décadas depois, o Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo encerrou a Série B em, quarto lugar, com 62 pontos, compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, o Campeão da Série B.

VEJA MAIS: