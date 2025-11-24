Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico O Liberal 24.11.25 11h20 Ex-jogador acompanhou o time azulino de perto na reta final da Série B (Wagner Santana / O Liberal) O ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Flamengo, Júlio César, esteve no Mangueirão para acompanhar o Remo no jogo decisivo contra o Goiás-GO e viu, de perto, a conquista do acesso azulino. Com isso, o ex-jogador participou ativamente da comemoração da torcida, que invadiu o gramado do estádio. Em um momento flagrado pela transmissão oficial da Série B, Júlio César aparece no meio dos torcedores, celebrando e emocionado com o feito histórico da equipe paraense. Esta é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Em outubro, o ex-goleiro esteve na cidade a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente do Flamengo, clube onde o ex-arqueiro foi revelado, para acompanhar o clássico Re-Pa. VEJA MAIS 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano Mais um! Torcedor pede namorada em casamento durante comemoração do acesso do Remo no Mangueirão Casal estava no estádio e acompanhou de perto a conquista histórica do Leão Azul Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino O ex-atleta e o dirigente azulino são amigos e, por conta disso, Júlio César tem estabelecido uma relação muito próxima com o Remo. O ex-jogador esteve com a delegação azulina antes do jogo, possivelmente uma forma de motivar o elenco rumo ao acesso. A mobilização deu certo e o Leão Azul garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás de virada por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha e João Pedro, que marcou duas vezes. Júlio César é considerado um ídolo no Flamengo e também se destacou na Seleção Brasileira. Como goleiro, disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18