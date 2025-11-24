Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

O ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Flamengo, Júlio César, esteve no Mangueirão para acompanhar o Remo no jogo decisivo contra o Goiás-GO e viu, de perto, a conquista do acesso azulino. Com isso, o ex-jogador participou ativamente da comemoração da torcida, que invadiu o gramado do estádio.

Em um momento flagrado pela transmissão oficial da Série B, Júlio César aparece no meio dos torcedores, celebrando e emocionado com o feito histórico da equipe paraense.

Esta é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Em outubro, o ex-goleiro esteve na cidade a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente do Flamengo, clube onde o ex-arqueiro foi revelado, para acompanhar o clássico Re-Pa.

O ex-atleta e o dirigente azulino são amigos e, por conta disso, Júlio César tem estabelecido uma relação muito próxima com o Remo. O ex-jogador esteve com a delegação azulina antes do jogo, possivelmente uma forma de motivar o elenco rumo ao acesso.

A mobilização deu certo e o Leão Azul garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás de virada por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha e João Pedro, que marcou duas vezes.

Júlio César é considerado um ídolo no Flamengo e também se destacou na Seleção Brasileira. Como goleiro, disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012.