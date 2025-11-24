Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

O Liberal
fonte

Ex-jogador acompanhou o time azulino de perto na reta final da Série B (Wagner Santana / O Liberal)

O ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Flamengo, Júlio César, esteve no Mangueirão para acompanhar o Remo no jogo decisivo contra o Goiás-GO e viu, de perto, a conquista do acesso azulino. Com isso, o ex-jogador participou ativamente da comemoração da torcida, que invadiu o gramado do estádio.

Em um momento flagrado pela transmissão oficial da Série B, Júlio César aparece no meio dos torcedores, celebrando e emocionado com o feito histórico da equipe paraense. 

Esta é a segunda vez de Júlio César em Belém somente neste ano. Em outubro, o ex-goleiro esteve na cidade a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente do Flamengo, clube onde o ex-arqueiro foi revelado, para acompanhar o clássico Re-Pa.

VEJA MAIS 

image 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo
Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

image Mais um! Torcedor pede namorada em casamento durante comemoração do acesso do Remo no Mangueirão
Casal estava no estádio e acompanhou de perto a conquista histórica do Leão Azul

image Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'
Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

O ex-atleta e o dirigente azulino são amigos e, por conta disso, Júlio César tem estabelecido uma relação muito próxima com o Remo. O ex-jogador esteve com a delegação azulina antes do jogo, possivelmente uma forma de motivar o elenco rumo ao acesso.

A mobilização deu certo e o Leão Azul garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás de virada por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha e João Pedro, que marcou duas vezes.

Júlio César é considerado um ídolo no Flamengo e também se destacou na Seleção Brasileira. Como goleiro, disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

ARTILHEIRO

Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'

Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco

25.11.25 20h43

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

MERCADO

Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação

A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai

25.11.25 19h10

Futebol

Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria

Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

25.11.25 18h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda