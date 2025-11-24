Paysandu anuncia Júnior Rocha como novo técnico para a temporada 2026 Treinador acumula dois acessos nacionais e mais de 250 jogos nas Séries B e C Iury Costa 24.11.25 18h12 Novo técnico do Paysandu para 2026. (Júnior Rocha, técnico do Caxias — Foto: Luiz Erbes/Caxias) O Paysandu iniciou oficialmente a montagem do elenco para 2026 e confirmou, nesta segunda-feira (24), a contratação do técnico Júnior Rocha, de 44 anos. O treinador gaúcho, natural de São Leopoldo, possui experiência nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro e chega com o objetivo de conduzir o clube de volta à segunda divisão. Rocha trabalha como treinador desde 2011 e soma dois acessos para a Série B: o primeiro em 2013, pela Luverdense-MT, e o segundo no ano passado, comandando a Ferroviária-SP. Ele também tem no currículo títulos da Copa Verde, Campeonato Mato-Grossense e Recopa Catarinense. O novo comandante bicolor já disputou 161 jogos pela Série B e mais de 100 partidas na Série C, dirigindo clubes como Guarani-SP, Figueirense-SC, CRB-AL, Santa Cruz-PE e Novorizontino-SP. Seu trabalho mais recente foi no Caxias-RS, onde fez boa campanha na Série C de 2025: foram 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas em 23 partidas, garantindo vaga no quadrangular final, embora sem conquistar o acesso. VEJA MAIS Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século O time bicolor registrou seu pior aproveitamento em competições desde 2000 Paysandu leva virada do Athletic e encerra campanha humilhante na Série B A vitória que salvou os mineiros da queda e manteve o time na segunda divisão, rebaixando a Ferroviária Entre 2022 e 2025, todas as equipes comandadas por Júnior Rocha na Série C chegaram à fase decisiva do torneio. De acordo com o executivo de futebol do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, o clube buscava um profissional com histórico na competição e perfil adequado ao planejamento para a próxima temporada. O dirigente destacou a familiaridade de Rocha com o formato atual da Série C e com os tipos de atletas que costumam se destacar na divisão. Júnior Rocha afirmou estar motivado com o novo desafio, destacando o objetivo de buscar o acesso à Série B. O treinador deve desembarcar em Belém nos próximos dias para ser apresentado oficialmente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b série c esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Futebol Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano 25.11.25 12h53 Futebol Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 25.11.25 12h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18