O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu anuncia Júnior Rocha como novo técnico para a temporada 2026

Treinador acumula dois acessos nacionais e mais de 250 jogos nas Séries B e C

Iury Costa
fonte

Novo técnico do Paysandu para 2026. (Júnior Rocha, técnico do Caxias — Foto: Luiz Erbes/Caxias)

O Paysandu iniciou oficialmente a montagem do elenco para 2026 e confirmou, nesta segunda-feira (24), a contratação do técnico Júnior Rocha, de 44 anos. O treinador gaúcho, natural de São Leopoldo, possui experiência nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro e chega com o objetivo de conduzir o clube de volta à segunda divisão.

Rocha trabalha como treinador desde 2011 e soma dois acessos para a Série B: o primeiro em 2013, pela Luverdense-MT, e o segundo no ano passado, comandando a Ferroviária-SP. Ele também tem no currículo títulos da Copa Verde, Campeonato Mato-Grossense e Recopa Catarinense.

O novo comandante bicolor já disputou 161 jogos pela Série B e mais de 100 partidas na Série C, dirigindo clubes como Guarani-SP, Figueirense-SC, CRB-AL, Santa Cruz-PE e Novorizontino-SP. Seu trabalho mais recente foi no Caxias-RS, onde fez boa campanha na Série C de 2025: foram 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas em 23 partidas, garantindo vaga no quadrangular final, embora sem conquistar o acesso.

Entre 2022 e 2025, todas as equipes comandadas por Júnior Rocha na Série C chegaram à fase decisiva do torneio.

De acordo com o executivo de futebol do Paysandu, Marcelo Sant’Ana, o clube buscava um profissional com histórico na competição e perfil adequado ao planejamento para a próxima temporada. O dirigente destacou a familiaridade de Rocha com o formato atual da Série C e com os tipos de atletas que costumam se destacar na divisão.

Júnior Rocha afirmou estar motivado com o novo desafio, destacando o objetivo de buscar o acesso à Série B. O treinador deve desembarcar em Belém nos próximos dias para ser apresentado oficialmente.

 
.
