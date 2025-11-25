Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube Iury Costa 25.11.25 17h58 Iago atuou em apenas uma partida como títular pelo clube bicolor. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu começou a movimentar o elenco para a temporada de 2026, e uma das primeiras mudanças envolve a saída do goleiro Iago Hass, de 29 anos. No dia seguinte ao encerramento da Série B, o jogador foi confirmado como novo reforço do Inter de Santa Maria-RS, equipe que disputará a elite do Campeonato Gaúcho no próximo ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Iago estava no Papão desde abril de 2023 e atuou apenas uma vez com a camisa bicolor, justamente na estreia da temporada, no título da Supercopa Grão-Pará diante da Tuna Luso, clube em que também já havia jogado. Apesar de ter seguido como opção no elenco e renovado contrato para 2025, ele não voltou a ser utilizado ao longo do ano. VEJA MAIS ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano Natural de Jundiaí-SP, o goleiro terá sua primeira experiência no futebol gaúcho. Ao longo da carreira, acumulou passagens por Paulista, Social-MG, Juventus Jaraguá-SC, Comercial-SP, Juventus-SP, Globo-RN, Icasa e Hercílio Luz-SC. Com sua saída, o Paysandu mantém sob contrato o goleiro Matheus Nogueira, vinculado ao clube até o final de 2028. Já Gabriel Mesquita, titular na reta final da Série B e com 19 jogos na temporada, ainda aguarda definição da diretoria sobre permanência ou saída para 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu reformulação série b série c esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Futebol Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano 25.11.25 12h53 Futebol Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 25.11.25 12h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18