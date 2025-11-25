Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

O Paysandu começou a movimentar o elenco para a temporada de 2026, e uma das primeiras mudanças envolve a saída do goleiro Iago Hass, de 29 anos. No dia seguinte ao encerramento da Série B, o jogador foi confirmado como novo reforço do Inter de Santa Maria-RS, equipe que disputará a elite do Campeonato Gaúcho no próximo ano.

Iago estava no Papão desde abril de 2023 e atuou apenas uma vez com a camisa bicolor, justamente na estreia da temporada, no título da Supercopa Grão-Pará diante da Tuna Luso, clube em que também já havia jogado. Apesar de ter seguido como opção no elenco e renovado contrato para 2025, ele não voltou a ser utilizado ao longo do ano.

Natural de Jundiaí-SP, o goleiro terá sua primeira experiência no futebol gaúcho. Ao longo da carreira, acumulou passagens por Paulista, Social-MG, Juventus Jaraguá-SC, Comercial-SP, Juventus-SP, Globo-RN, Icasa e Hercílio Luz-SC.

Com sua saída, o Paysandu mantém sob contrato o goleiro Matheus Nogueira, vinculado ao clube até o final de 2028. Já Gabriel Mesquita, titular na reta final da Série B e com 19 jogos na temporada, ainda aguarda definição da diretoria sobre permanência ou saída para 2026.