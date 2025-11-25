Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano O Liberal 25.11.25 12h53 Jogador pode deixar o clube após temporada abaixo do esperado (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Rossi foi uma das principais contratações do Paysandu para a temporada de 2025. Apesar de ter se destacado na primeira metade do ano, o jogador acabou não atingindo as expectativas e, por isso, a permanência do atleta para 2026 ainda não é certa. As discussões sobre isso ficaram com o novo executivo de futebol do clube bicolor, Marcelo Sant’Ana, apresentado nesta terça-feira (25). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na coletiva de apresentação, o dirigente comentou sobre a situação do jogador e disse que ainda não conversou pessoalmente com Rossi desde sua chegada ao Papão. Marcelo trabalhou com o atacante na época do Vasco e afirmou que, independentemente do desenrolar da conversa, o atleta será tratado com respeito. "Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Rossi após a minha chegada ao Paysandu. Quando eu trabalhei no Vasco, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos", contou. VEJA MAIS Novo executivo do Paysandu fala sobre contratos e orçamento para a próxima temporada Marcelo Sant’Ana foi apresentado nesta terça-feira (24) e deu detalhes sobre o planejamento para 2026 Paysandu apresenta oficialmente o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana: 'Grande desafio' Papão inicia preparação para a temporada de 2026 e foca na Série C Paysandu iguala segunda temporada com mais derrotas no século O time bicolor registrou seu pior aproveitamento em competições desde 2000 "O Paysandu já tinha buscado a contratação dele em 2024, outros clubes também tinham buscado para a temporada. Ele vai ser tratado com respeito. Foi um investimento grande que o clube fez. Agora temos o passo a passo para fazer: primeiro, entender se o atleta quer continuar ou não, ponderar o investimento que foi feito com a entrega de performance que aconteceu e depois, se todas as etapas forem avançando de modo positivo, de qual valor seria possível o clube suportar para ter o atleta na próxima temporada", detalhou Sant’Ana. O executivo afirmou que o clube vai respeitar o vínculo que tem com o jogador, mas destacou que "as duas partes têm que buscar o que é melhor para a temporada de 2026". Rossi tem 32 anos e fez a sua primeira temporada como profissional no futebol paraense. O camisa 77 terminou o ano como artilheiro do Papão, com 12 gols, sendo seis no Parazão, quatro na Copa Verde e dois na Série B. O jogador começou o ano bem, mas caiu de rendimento após sofrer com lesões e problemas físicos e desfalcou o time principalmente na Segundona. 