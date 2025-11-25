‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão Iury Costa 25.11.25 16h37 Júnior Rocha tem currículo vitórioso. (Foto: Ascom Luverdense) Anunciado pelo Paysandu logo após o fim da Série B, Júnior Rocha chega à Curuzu com a missão de reconstruir o time após uma das piores campanhas do clube no século. O técnico de 44 anos carrega o apelido de “Scaloni do Interior” pela semelhança física com o treinador tricampeão do mundo pela seleção argentina. O último clube comandado por Rocha foi o Caxias-RS, que disputou a Série C de 2025. O time grená fez uma campanha de destaque na primeira fase: terminou na liderança, com 12 vitórias, um empate e seis derrotas em 19 jogos, garantindo vaga no quadrangular decisivo. No entanto, a equipe não conseguiu vencer na segunda fase e acabou perdendo a chance de acesso. Após a eliminação, o treinador comunicou sua saída. A Série B também não é novidade para Rocha. Ele tem dois acessos para a Segunda Divisão no currículo: Em 2013 com o Luverdense-MT (onde permaneceu por três anos na Série B); Em 2024 com a Ferroviária-SP, conduzindo a Locomotiva de volta à Série B após 24 anos. VEJA MAIS Executivo do Paysandu detalha situação de Rossi e diz que o jogador será 'tratado com respeito' Clube deve iniciar as conversas sobre a permanência ou não do atleta para o próximo ano Paysandu apresenta oficialmente o executivo de futebol Marcelo Sant'Ana: 'Grande desafio' Papão inicia preparação para a temporada de 2026 e foca na Série C Foi na Luverdense que Júnior Rocha viveu alguns dos seus momentos mais marcantes. Em 2016, comandou o clube na conquista do Campeonato Mato-Grossense, encerrando um jejum de quatro anos sem títulos estaduais. Em 2017, levou o time ao título inédito da Copa Verde, derrotando o próprio Paysandu em pleno Mangueirão. Luverdense campeão da Copa Verde 2017 (Foto: Fernando Torres/Paysandu) Além disso, o treinador coleciona passagens por Guarani-SP, Figueirense-SC, Santa Cruz-PE, CRB-AL e Novorizontino-SP, somando 161 jogos de Série B na carreira e mais de 100 partidas na Série C. Entre 2022 e 2025, Rocha disputou a Série C em três oportunidades, e em todas classificou seus times ao quadrangular final, etapa que define o acesso. A regularidade em competições longas é uma das marcas do treinador, fato que pesou na escolha da diretoria bicolor. O Paysandu aposta no perfil de trabalho e no histórico de montagens competitivas para tentar o retorno imediato à Série B, objetivo considerado prioritário para 2026. Palavras-chave paysandu Júnior Rocha esportes 