Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Anualmente, a Transladação, conhecida também como Procissão das Luzes, transforma as ruas de Belém em um mar de fé na véspera do Círio de Nazaré. Entre os milhões de fiéis que percorrem o trajeto noturno de 3,6 quilômetros, do Colégio Gentil à Igreja da Sé, estão os apaixonados torcedores de Remo e Paysandu.

Para esses torcedores, o sábado ganha um sabor a mais, pois a história registra momentos marcantes em que a devoção se uniu à emoção do futebol, com jogos importantes do Leão Azul e do Papão da Curuzu acontecendo durante o clima da maior festa religiosa do Pará.

Milagre azulino

Em 2015, no sábado do dia 10 de outubro, o Remo foi até Ponta Grossa para enfrentar o Operário-PR, no jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na partida, que também valia o acesso, o Leão Azul saiu na frente do Fantasma ao final dos primeiros 90 minutos e venceu por 1 a 0.

Alguns torcedores azulinos relataram que o único gol da partida, marcado pelo lateral-direito Alemão, contra a própria meta, aos 43 minutos do primeiro tempo, aconteceu durante a passagem de Nossa Senhora de Nazaré em frente à sede do Remo, que fica localizada na avenida Nazaré. Na partida de volta, realizada no Mangueirão, o Remo venceu o Operário por 3 a 1 e se classificou para a Série C do ano seguinte.

Milagre bicolor

O milagre do acesso aconteceu novamente em 2023, desta vez com o Paysandu. Na rodada final do quadrangular de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, o time paraense viajou ao Rio de Janeiro para encarar o Volta Redonda, em um confronto decisivo.

A partida terminou com a vitória do Voltaço por 1 a 0, graças a um gol de Bruno Barra aos 17 minutos do segundo tempo. Nos 28 minutos seguintes, a pressão do time fluminense sobre a equipe bicolor foi intensa, com o Paysandu sofrendo até uma bola na trave nos momentos finais. Foi nesse cenário de apreensão que se deu o "milagre": enquanto a imagem da transmissão se aproximava da sede do Papão, o árbitro encerrou o jogo. O placar, embora adverso, garantiu o retorno do Paysandu à Série B após cinco anos de ausência.

Apesar da derrota, o Paysandu assegurou a vaga graças ao saldo de gols. Com o resultado de 1 a 0, o Volta Redonda alcançou os mesmos 10 pontos do Papão, mas não conseguiu ultrapassá-lo no saldo: a equipe carioca encerrou com -1, contra +1 dos paraenses. Se o Voltaço tivesse vencido por dois gols de diferença, ambos ficariam com saldo zero, e o time do Rio levaria a melhor no critério de desempate do confronto direto.