Belém tem 60% de chuvas neste sábado (11): Trasladação do Círio deve ocorrer sem chuva

Neste sábado (11), dia da Trasladação do Círio de Nazaré, Belém tem previsão de 60% de chance de chuva, com volume estimado em 0,6 mm, segundo o ClimaTempo. As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C.

Apesar da possibilidade de chuva ao longo do dia, durante o período em que ocorre a Trasladação — momento em que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue em procissão do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral da Sé — não há previsão de precipitações, o que deve permitir a realização da romaria sem interferências climáticas.

VEJA MAIS

Saiba mais:

Temperatura: entre 24 °C e 32 °C

entre 24 °C e 32 °C Umidade do ar: entre 55% e 95%

entre 55% e 95% Ventos: de nordeste, a 8 km/h

de nordeste, a 8 km/h Fase da lua: cheia

cheia Arco-íris: alta probabilidade, devido à combinação de sol e chuva

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)