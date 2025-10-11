Capa Jornal Amazônia
Belém tem 60% de chuvas neste sábado (11): Trasladação do Círio deve ocorrer sem chuva

Mesmo com 60% de chance de chuva ao longo do dia, procissão entre o Colégio Gentil Bittencourt e a Catedral da Sé deve acontecer sob tempo firme

Riulen Ropan
fonte

As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C. (Igor Mota/ Arquivo O Liberal)

Neste sábado (11), dia da Trasladação do Círio de Nazaré, Belém tem previsão de 60% de chance de chuva, com volume estimado em 0,6 mm, segundo o ClimaTempo. As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C.

Apesar da possibilidade de chuva ao longo do dia, durante o período em que ocorre a Trasladação — momento em que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue em procissão do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral da Sé — não há previsão de precipitações, o que deve permitir a realização da romaria sem interferências climáticas.

Saiba mais:

  • Temperatura: entre 24 °C e 32 °C
  • Umidade do ar: entre 55% e 95%
  • Ventos: de nordeste, a 8 km/h
  • Fase da lua: cheia
  • Arco-íris: alta probabilidade, devido à combinação de sol e chuva

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

 

