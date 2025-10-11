Vai na corda do Círio 2025? Confira dicas essenciais para romeiros iniciantes e experientes

Um dos símbolos mais marcantes do Círio de Nazaré é a corda, utilizada em algumas procissões para puxar a berlinda que leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém. Introduzida em 1855, a corda conecta espiritualmente os fiéis à Virgem Maria, permitindo que os promesseiros façam pedidos, agradecimentos e cumpram promessas de fé.

As procissões que utilizam a corda são a Trasladação, realizada na noite que antecede o Círio, e a grande procissão do Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro. Confira, a seguir, tudo o que romeiros iniciantes e experientes precisam saber antes de participar da corda.

VEJA MAIS

Quais procissões utilizam a corda e seus trajetos

Círio de Nazaré (domingo): 400 metros de corda, percurso de 3,6 km da Catedral da Sé até a Praça Santuário de Nazaré.

Trasladação (sábado): mesma extensão de corda, saindo do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral de Belém, seguindo o percurso do Círio no sentido inverso.

A corda é dividida em 5 estações, com cerca de 50 metros entre cada uma, permitindo melhor organização e segurança durante a procissão.

📝 Veja 12 dicas essenciais para quem vai na corda

Higiene: corte unhas, prenda o cabelo e evite perfumes fortes; Roupas e calçados: roupas leves, estilo academia; vá descalço ou use proteção nos pés; evite botões, zíperes, metais ou sapatos que prendam; Documentos e dinheiro: leve apenas o necessário, de preferência trocado, em saco plástico dentro da roupa; combine pontos de encontro se estiver acompanhado; Grupo: permaneça sempre do mesmo lado da corda, especialmente se chegou cedo, pois trocar de lado durante a procissão é difícil; Horários de chegada: chegue com antecedência. Na Trasladação, a missa começa às 16h30 antes da saída. Na grande procissão, muitos promesseiros guardam lugar a partir das 3h da manhã. Durante a espera, é comum receber café da manhã de outros devotos; Alimentação e hidratação: prefira comidas leves, como frutas e doces que podem ser oferecidos pelos fiéis. Evite comidas pesadas, como maniçoba, antes da corda; Postura e segurança: não segure a corda enquanto ela se move de forma brusca e use como apoio apenas quando o fluxo estiver normal; Pontos críticos: atenção especial à curva do Edifício Manoel Pinto e à subida da Av. Presidente Vargas; mantenha o rosto erguido para respirar corretamente; Emergência: caso se sinta mal, peça ajuda a alguém fora da corda ou à Cruz Vermelha; Limites físicos: saia se sentir exaustão; respeitar seus limites é parte da devoção; Proteção contra calor e frio: água gelada para beber e água em temperatura ambiente ou quente na cabeçacríticos; Evite levar: celulares, objetos cortantes ou perfurantes, brincos e acessórios.

Corda do Círio de Nazaré (Agência Pará/Divulgação)

❌ Cortar a corda é crime?

O corte antecipado da corda é proibido. Embora não exista um artigo específico no Código Penal sobre “cortar a corda do Círio”, a prática pode gerar responsabilidade civil e penal, incluindo lesão corporal ou, em casos graves, até homicídio culposo. A campanha “Não Corte a Corda”, apoiada pela Polícia Militar, alerta que o ato coloca em risco a segurança dos promesseiros, gera tumultos e prejudica a fé e a organização da procissão.

A corda só deve ser cortada ao final da procissão, quando desatrelada da berlinda, permitindo que os promesseiros guardem pedaços como lembrança sem comprometer a segurança dos demais.

⏰ Horários e planejamento

Chegue cedo para garantir posição na corda.

Verifique o trânsito antes e depois da procissão; as vias próximas aos pontos de concentração ficam congestionadas.

Respeite o fluxo da corda e os demais romeiros; não force ou tente ultrapassar.

Participar da corda é um ato de fé, sacrifício e devoção que conecta milhões de fiéis à Virgem de Nazaré. Além de puxar a berlinda, os promesseiros compartilham emoções, suor, lágrimas e alegria com milhares de romeiros ao longo do percurso.