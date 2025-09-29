Capa Jornal Amazônia
Berlinda e Corda do Círio: conheça a história dos símbolos da Festa de Nazaré

O uso dos itens carrega significado histórico e religioso

Lívia Ximenes

O Círio de Nazaré, festejo católico tradicional de Belém do Pará, ocorre anualmente em outubro. Considerado a maior festa religiosa do Brasil, o evento dura cerca de 15 dias e homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Entre missas, romarias e outras atividades, o Círio possui símbolos importantes para os fiéis e, entre eles, está a Berlinda e a Corda.

O item tem origem na Europa, no século XVI, e era usado para transportar pessoas da nobreza e autoridades políticas. Como uma espécie de carruagem, a berlinda era elevada e permitia grande visibilidade a todos — tanto de quem estivesse dentro, quanto de quem estivesse fora. A utilização do meio de transporte, que ainda ocorre em determinados países durante momentos específicos, ressalta a importância de quem é conduzido ali.

No Brasil, a berlinda chegou por influência portuguesa. Após 89 anos da primeira procissão do Círio de Nazaré, em 1882, o Bispo Dom Macêdo Costa sugeriu que o objeto fosse utilizado para transportar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o percurso, segundo a Diretoria da Festa.

Após três anos, em 1885, a Corda do Círio também se tornou parte da tradição. A organização afirma que, durante a procissão, a Berlinda ficava em um carro puxado por bois e atolou. No desespero, fiéis pegaram uma corda emprestada para prosseguir e, como funcionou, o item foi adotado. Desde então, esse é um símbolo de promessa e fidelidade dos devotos.

image Corda da Estação do Círio de Nazaré está exposta na Estação das Docas até a véspera da procissão. (Divulgação / DFN)

A atual berlinda utilizada durante a programação é a quinta da história e foi produzida em 1964, por João Pinto Martins. Feita de cedro vermelho e no estilo barroco, o símbolo é coberto por folhas de ouro, tem iluminação em fibra ótica e passa por pequenos reparos anualmente para o festejo.

A Berlinda do Círio, que carrega a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, protege a estrutura da imagem, além de ressaltar o valor da Virgem Santa aos fiéis e permitir maior contemplação durante os percursos.

