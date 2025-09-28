Círio 2025: Parque ITA é liberado para funcionamento após vistoria dos bombeiros

Após passar por uma segunda vistoria técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará no sábado (27), o Parque ITA foi oficialmente liberado para funcionamento. A autorização ocorreu após a correção de pendências apontadas em fiscalização anterior. A expectativa é de que, com o avanço da montagem das demais estruturas e a conclusão das inspeções, o parque opere em sua totalidade nas próximas semanas.

Segundo o gerente do parque, Geraldo Costa, a visita teve como objetivo confirmar se as adequações exigidas na primeira inspeção, feita na sexta-feira (26), haviam sido executadas. “Foi uma segunda vistoria. Foi a vistoria das pendências, as quais foram corrigidas”, explicou. De acordo com ele, os técnicos avaliaram os reparos e concederam a liberação para uso do público. “Já está liberado. Não foi em todos os brinquedos, mas algumas pendências foram corrigidas e eles já olharam e deram o ‘apto’”, completou.

Correções emergenciais garantiram liberação parcial

Na inspeção da sexta-feira (26), os bombeiros identificaram ajustes necessários em diferentes pontos do parque. Entre as exigências estavam melhorias em guarda-corpos, aterramento de equipamentos, tampa de bueiros, além de intervenções em escadarias e rampas de acesso.

As correções foram executadas em caráter emergencial pelos responsáveis técnicos do Parque ITA, garantindo segurança para frequentadores e trabalhadores. A vistoria de sábado confirmou que as medidas haviam sido aplicadas.

Áreas em montagem ainda serão vistoriadas

O setor reservado às barracas de alimentação e artesanato ainda não passou por inspeção, pois segue em fase de montagem. Os bombeiros devem realizar nova vistoria antes da liberação definitiva de todas as áreas.

Horários de funcionamento do Parque ITA

Com a liberação parcial, o Parque ITA passa a funcionar a partir das 16h, com atividades até as 22h30. Segundo a organização, a programação seguirá até 23 de novembro, acompanhando o calendário festivo do Círio de Nazaré, período em que Belém recebe milhares de visitantes e devotos.

Enquanto a montagem das demais estruturas não é finalizada, o público já pode aproveitar parte dos brinquedos e atrações disponíveis. O espaço é conhecido por atrair famílias e crianças, sendo um ponto tradicional de lazer e convivência durante as celebrações do Círio. A organização reforça que a segurança dos frequentadores segue como prioridade e permanece em diálogo com os órgãos de fiscalização.