Arraial de Nazaré: Parque Ita terá ingressos promocionais; veja os valores dos brinquedos

O Arraial de Nazaré 2025 já está em preparação final para sua abertura oficial, marcada para a próxima segunda-feira (29/9), a partir das 18h, com a tradicional bênção do padre. Um dos principais destaques do espaço de lazer é o Parque Ita, que chega à edição deste ano pelo 33º ano consecutivo, trazendo 18 brinquedos para o público.

Os valores dos brinquedos do Parque Ita já foram divulgados e contam com uma promoção especial válida até o dia 27 de outubro, em que todos os visitantes pagam meia-entrada. Veja os preços:

Brinquedos especiais (Roda-Gigante, Free Style, Montanha-Russa e Booster)

🎟️ Inteira: R$ 50,00

🎟️ Meia: R$ 25,00

Demais brinquedos

🎟️ Inteira: R$ 40,00

🎟️ Meia: R$ 20,00

⚠️ Promoção válida para todos os visitantes até o dia 27 de outubro, ou seja, todos pagam meia neste período.

Vistoria dos Bombeiros e segurança do espaço

Na manhã da última sexta-feira (27/9), o Corpo de Bombeiros Militar realizou a vistoria de segurança em toda a estrutura do Arraial. Parte dos brinquedos do Parque Ita e estandes já montados foram liberados para funcionamento. Outros ainda estão em fase de inspeção e devem ser aprovados até o dia da abertura oficial.

A vistoria garante que todas as atrações estejam em conformidade com as normas técnicas, para segurança dos visitantes.

Lista de atrações do Parque Ita

Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:

Montanha-russa

Brucumella (Minhocão)

Booster

Auto Pista

Ranger

Trenzinho

Dumbo

Aviãozinho

Rede Barom

Volvinha

Fusquinha

Cama Elástica

Salta Montes

Music Express

King Loop

Torre

Free Style

Roda Panoramica

Mexicano

História do Arraial de Nazaré

A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido.

Ao longo dos anos, o evento cresceu e evoluiu, se tornando um espaço de lazer e devoção. Atualmente, o arraial é composto por barracas de vendas, brinquedos e apresentações culturais, além do comércio ambulante.

Serviço – Arraial de Nazaré 2025

📅 Abertura oficial: segunda-feira, 29 de setembro

⏰ Horário: a partir das 18h

📌 Local: complexo do Arraial, próximo à Basílica Santuário de Nazaré