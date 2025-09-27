Arraial de Nazaré: Parque Ita terá ingressos promocionais; veja os valores dos brinquedos
Parque será aberto oficialmente na próxima segunda-feira (29/9), às 18h, com bênção e início das atividades no tradicional espaço de lazer do Círio de Nazaré
O Arraial de Nazaré 2025 já está em preparação final para sua abertura oficial, marcada para a próxima segunda-feira (29/9), a partir das 18h, com a tradicional bênção do padre. Um dos principais destaques do espaço de lazer é o Parque Ita, que chega à edição deste ano pelo 33º ano consecutivo, trazendo 18 brinquedos para o público.
Os valores dos brinquedos do Parque Ita já foram divulgados e contam com uma promoção especial válida até o dia 27 de outubro, em que todos os visitantes pagam meia-entrada. Veja os preços:
Brinquedos especiais (Roda-Gigante, Free Style, Montanha-Russa e Booster)
🎟️ Inteira: R$ 50,00
🎟️ Meia: R$ 25,00
Demais brinquedos
🎟️ Inteira: R$ 40,00
🎟️ Meia: R$ 20,00
⚠️ Promoção válida para todos os visitantes até o dia 27 de outubro, ou seja, todos pagam meia neste período.
Vistoria dos Bombeiros e segurança do espaço
Na manhã da última sexta-feira (27/9), o Corpo de Bombeiros Militar realizou a vistoria de segurança em toda a estrutura do Arraial. Parte dos brinquedos do Parque Ita e estandes já montados foram liberados para funcionamento. Outros ainda estão em fase de inspeção e devem ser aprovados até o dia da abertura oficial.
A vistoria garante que todas as atrações estejam em conformidade com as normas técnicas, para segurança dos visitantes.
Lista de atrações do Parque Ita
Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:
- Montanha-russa
- Brucumella (Minhocão)
- Booster
- Auto Pista
- Ranger
- Trenzinho
- Dumbo
- Aviãozinho
- Rede Barom
- Volvinha
- Fusquinha
- Cama Elástica
- Salta Montes
- Music Express
- King Loop
- Torre
- Free Style
- Roda Panoramica
- Mexicano
História do Arraial de Nazaré
A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido.
Ao longo dos anos, o evento cresceu e evoluiu, se tornando um espaço de lazer e devoção. Atualmente, o arraial é composto por barracas de vendas, brinquedos e apresentações culturais, além do comércio ambulante.
Serviço – Arraial de Nazaré 2025
📅 Abertura oficial: segunda-feira, 29 de setembro
⏰ Horário: a partir das 18h
📌 Local: complexo do Arraial, próximo à Basílica Santuário de Nazaré
