Corda do Círio chega à Estação das Docas para exposição em Belém

Um dos principais símbolos do Círio chegou nesta tarde de sábado (27), no Armazém 1, e ficará até a véspera da grande procissão

O Liberal
fonte

Corda da Estação do Círio de Nazaré está exposta na Estação das Docas até a véspera da procissão. (Divulgação / DFN)

A corda que será utilizada no Círio de Nossa Senhora de Nazaré neste ano chegou na Estação das Docas no final da tarde deste sábado (27). A corda do Círio ficará exposta para os visitantes e fiéis no Armazém 1, da Estação, até a tarde da véspera do Círio. A visitação é gratuita.

A visitação estará disponível nos horários de funcionamento da Estação das Docas. De domingo a quinta-feira, das 10h até meia-noite. Nas sextas-feiras e sábados, das 10h às 1h.

A exposição integra a programação que antecede a procissão do Círio, marcada para o segundo domingo de outubro, no dia 12. Esta é a sexta vez que a corda é exposta no local.

A ação é uma correalização da Organização Social Pará 2000, administradora da Estadção das Docas, juntamente com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com o apoio do Governo do Estado. 

Serviço: Exposição da Corda Oficial do Círio 2025

Data: de 27 de setembro a 11 de outubro de 2025
Horários: domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite; sexta e sábado, das 10h à 1h
Local: Armazém 1 – Estação das Docas – avenida Boulevard Castilhos Franças, s/n, Campina, Belém (PA)

    

