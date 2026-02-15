CarnaBelém 2026: Três circuitos agitam a capital paraense; Gaby Amarantos animou o primeiro dia
Foliões lotam o Circuito Pedreira e outras atrações no Ver-o-Rio, Mosqueiro e Outeiro marcam o início da celebração
O primeiro dia do CarnaBelém 2026 atraiu milhares de pessoas para diferentes pontos da capital paraense no último sábado (14). A programação no Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica, transformou o local em um grande palco de cores e ritmos, recebendo aproximadamente 10 mil foliões, segundo estimativa da Prefeitura de Belém (PMB).
Atividades também foram realizadas no Ver-o-Rio, com o Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica, e nos Distritos de Mosqueiro e Outeiro, estendendo a folia por toda a cidade.
A grande atração da noite no bairro da Pedreira foi a cantora Gaby Amarantos, que apresentou seu repertório de tecnomelody. Ela expressou honra e alegria em ser a primeira atração principal do retorno triunfal do evento, prometendo um início memorável.
Circuito Pedreira: Atrações e destaques
Além de Gaby Amarantos, a noite na Aldeia Amazônica contou com a energia de Sandrinha Eletrizante, a batida romântica do grupo I Love Pagode, a performance de Allanzinho e o encerramento com Nirah. A festa seguiu noite adentro, mantendo a animação dos foliões.
O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que o CarnaBelém busca valorizar artistas locais, impulsionar a economia e garantir uma festa de qualidade à população. Ele comparou o evento ao de outras capitais, ressaltando o direito de Belém de celebrar a festa com sua identidade e diversidade.
O prefeito mencionou que o evento se estende por todos os distritos, com trios elétricos, eventos em palcos, blocos de rua e escolas de samba. Belém, já reconhecida como o terceiro maior Carnaval do Brasil, almeja retomar essa posição, conforme reforçado por Igor Normando.
A Folia no Ver-o-Rio
A empreendedora Salete Cunha, vinda de Ananindeua, aproveitou o Carnaval com a família no Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica. Mesmo após forte chuva, ela destacou a segurança e a animação do local, considerando o Carnaval a melhor época do ano.
O palco montado na avenida Marechal Hermes recebeu oito atrações locais, incluindo DJ Celine, Fé no Batuque (com Arthur Espíndola), DJ Black Soul Samba, Layse e os Sinceros, Mariza Black e o Carnaval do Pinduca, animando o público presente.
Festa no distrito de Mosqueiro
No distrito de Mosqueiro, a animação ficou por conta da banda Fruta Quente, conhecida por sua participação no Carnaval local. A apresentação ocorreu no final da tarde de sábado (14), na rua do Aeroporto, no bairro Chapéu Virado.
Centenas de foliões acompanharam o trio elétrico, que trouxe uma mistura de ritmos como marchinhas tradicionais, axé, carimbó e músicas juninas. A banda cantou seus maiores sucessos, incluindo o hit “Babaê da Mixirica”, levando os presentes ao delírio.
Abertura em Outeiro
O Carnaval no distrito de Outeiro teve início na noite de sexta-feira (13), marcando a abertura oficial da programação do CarnaBelém 2026. O evento contou com muita música, FitDance e foliões entusiasmados para os cinco dias de celebração.
O ponto alto da noite foi o show da Banda Batidão do Melody, que reuniu mais de 300 pessoas no Pistão D’Água Boa. A vocalista Thaciane Pantoja expressou gratidão e a importância de fazer parte de um evento que valoriza a cultura em Outeiro.
