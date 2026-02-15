CarnaBelém 2026: Três circuitos agitam a capital paraense; Gaby Amarantos animou o primeiro dia

O primeiro dia do CarnaBelém 2026 atraiu milhares de pessoas para diferentes pontos da capital paraense no último sábado (14). A programação no Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica, transformou o local em um grande palco de cores e ritmos, recebendo aproximadamente 10 mil foliões, segundo estimativa da Prefeitura de Belém (PMB).

Atividades também foram realizadas no Ver-o-Rio, com o Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica, e nos Distritos de Mosqueiro e Outeiro, estendendo a folia por toda a cidade.

A grande atração da noite no bairro da Pedreira foi a cantora Gaby Amarantos, que apresentou seu repertório de tecnomelody. Ela expressou honra e alegria em ser a primeira atração principal do retorno triunfal do evento, prometendo um início memorável.

CarnaBelém Sandrinha Eletrizante animou o público na Pedreira. (Prefeitura de Belém/Rodolfo Mendonça) Aldeia Cabana Amazônica David Miguel ficou lotada com milhares de pessoas para curtir o primeiro dia de shows do CarnaBelém. (Prefeitura de Belém/Liliane Moreira) Em Outeiro, a população começou a curtir o CarnaBelém desde sexta-feira (13). (Prefeitura de Belém/Bruno Carachesti) Banda Fruta Quente esteve no CarnaBelém em Mosqueiro. (Prefeitura de Belém/Bruno Carachesti) Foliões curtiram muito a noite do CarnaBelém em Mosqueiro. (Prefeitura de Belém/Bruno Carachesti) Mariza Black cantou no Circuito Ver-o-Rio. (Prefeitura de Belém/Márcio Nagano) Folia no Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica teve diversos artistas locais. (Prefeitura de Belém/Márcio Nagano)

Circuito Pedreira: Atrações e destaques

Além de Gaby Amarantos, a noite na Aldeia Amazônica contou com a energia de Sandrinha Eletrizante, a batida romântica do grupo I Love Pagode, a performance de Allanzinho e o encerramento com Nirah. A festa seguiu noite adentro, mantendo a animação dos foliões.

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou que o CarnaBelém busca valorizar artistas locais, impulsionar a economia e garantir uma festa de qualidade à população. Ele comparou o evento ao de outras capitais, ressaltando o direito de Belém de celebrar a festa com sua identidade e diversidade.

O prefeito mencionou que o evento se estende por todos os distritos, com trios elétricos, eventos em palcos, blocos de rua e escolas de samba. Belém, já reconhecida como o terceiro maior Carnaval do Brasil, almeja retomar essa posição, conforme reforçado por Igor Normando.

A Folia no Ver-o-Rio

A empreendedora Salete Cunha, vinda de Ananindeua, aproveitou o Carnaval com a família no Circuito Ver-o-Rio – Psica da Velha Chica. Mesmo após forte chuva, ela destacou a segurança e a animação do local, considerando o Carnaval a melhor época do ano.

O palco montado na avenida Marechal Hermes recebeu oito atrações locais, incluindo DJ Celine, Fé no Batuque (com Arthur Espíndola), DJ Black Soul Samba, Layse e os Sinceros, Mariza Black e o Carnaval do Pinduca, animando o público presente.

Festa no distrito de Mosqueiro

No distrito de Mosqueiro, a animação ficou por conta da banda Fruta Quente, conhecida por sua participação no Carnaval local. A apresentação ocorreu no final da tarde de sábado (14), na rua do Aeroporto, no bairro Chapéu Virado.

Centenas de foliões acompanharam o trio elétrico, que trouxe uma mistura de ritmos como marchinhas tradicionais, axé, carimbó e músicas juninas. A banda cantou seus maiores sucessos, incluindo o hit “Babaê da Mixirica”, levando os presentes ao delírio.

Abertura em Outeiro

O Carnaval no distrito de Outeiro teve início na noite de sexta-feira (13), marcando a abertura oficial da programação do CarnaBelém 2026. O evento contou com muita música, FitDance e foliões entusiasmados para os cinco dias de celebração.

O ponto alto da noite foi o show da Banda Batidão do Melody, que reuniu mais de 300 pessoas no Pistão D’Água Boa. A vocalista Thaciane Pantoja expressou gratidão e a importância de fazer parte de um evento que valoriza a cultura em Outeiro.