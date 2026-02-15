Começa neste domingo (15) evento de Carnaval Católico Aviva, no Hangar

Há mais de 20 anos, o período de Carnaval em Belém também é marcado por uma programação voltada à espiritualidade, à música e à convivência familiar. Realizado pela comunidade católica Cristo Alegria, o Aviva começa neste domingo (15) e segue até terça-feira (18), no Hangar, com entrada gratuita. O evento integra o calendário do chamado “Carnaval com Cristo” e reúne fiéis de diferentes idades e regiões do país.

De acordo com o produtor executivo do evento, João Pedro Duarte, a preparação mobiliza mais de 200 voluntários e meses de planejamento. Para ele, a proposta é tratar cada edição como única.

“Não é mais um Aviva, é o Aviva. A gente se dedica 100% para entregar a melhor música, a melhor estrutura, o melhor som e, principalmente, o melhor acolhimento para quem passa por aqui”, explica.

João Pedro Duarte é produtor executivo do evento (Foto: Wagner Santana | O Liberal)







Ainda segundo João a expectativa é que aproximadamente 5.000 pessoas passem pelo evento a cada dia de programação e reforça o convite para quem ainda busca uma alternativa diferente para o Carnaval. “Esse evento é feito para você. Ainda dá tempo de viver essa experiência, de graça, do jeito que quiser. A gente vai te acolher de todo coração”, convida o produtor.

Tradição que atravessa gerações

Para quem acompanha o Aviva há anos, a programação já se tornou parte da rotina familiar. A assistente administrativa Maura da Silva participa do evento há uma década, acompanhando o filho, que integra a comunidade Cristo Alegria. Segundo ela, a experiência se renova a cada edição.

“Durante esses dez anos, eu vi muita gente ser evangelizada. A cada ano que passa é uma bênção continuar acompanhando o Cristo Alegria”, afirma.

O caráter familiar do evento também é destacado pelo metalúrgico Artêmio Valente, que vê no Aviva uma escolha consciente para o período carnavalesco. “É muito significativo ter esse momento em família e ver tantos jovens aqui por opção, podendo estar em outros lugares, mas escolheram estar com Deus”, diz.

Maura da Silva e Artêmio Valente participam da programação há pelo menos 10 anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Evento atrai participantes de outros estados

A força do Aviva ultrapassa as fronteiras do Pará. O assistente de eventos Wesley Nascimento veio do interior de São Paulo para participar do encontro pela segunda vez e trouxe a amiga Beatriz Domingos, pedagoga, para conhecer a programação.

“É impressionante ver tanta gente em um evento gratuito e aberto. Dá para sentir que Deus preparou a Aviva para esse lugar e para esse povo”, avalia Wesley.

Para Beatriz, que já esteve em Belém em outra ocasião, o que mais chama atenção é o acolhimento do público. “O Aviva é abraçado por toda a região, não só pela juventude. Ver essa sede por Deus, mesmo em um tempo de festas, aquece muito o nosso coração”, afirma.

Fundador da comunidade Cristo Alegria, o diácono Emanuel Duarte ressalta que a permanência do evento ao longo de mais de 20 anos está diretamente ligada à vivência comunitária da fé. “Aqueles que permanecem próximos ao Senhor saboreiam das graças que Deus tem para nos dar. Repetir essa tradição a cada ano nos faz beber ainda mais dessa graça”, destaca.

Segundo ele, o tema desta edição, “Promessas”, convida o público a dar o primeiro passo. “O primeiro passo é vir. O segundo é abrir o coração, porque Deus vai cumprir a promessa”, afirma.

Diácono Emanuel Duarte é o fundador da comunidade Cristo Alegria (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Programação

Nesta segunda-feira (16), o destaque é a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às 9h e coroação de Nossa Senhora após a missa das 17h. A Santa Missa será celebrada por Frei Rodolfo. Já na terça-feira (17), último dia do evento, o “Aviva” encerra com missa às 11h e grande adoração ao Santíssimo Sacramento às 16h, nos momentos finais de louvor.



Confira a programação completa

Segunda – 16 de fevereiro

8h – Abertura com animação

8h20 – Passagem e Bênção do Santíssimo com Diácono Emanuel

9h – Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

10h – Pregação e oração – Maria José

10h50 – Pregação e oração – Isabela Souza

11h30 – Pregação e oração – Diácono Emanuel

12h – Oração de Consagração a Nossa Senhora

12h30 – Intervalo de almoço

14h30 – Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria

15h30 – Experiência de oração com Gerônimo Sampaio

17h – Santa Missa com Frei Rodolfo

18h30 – Coroação de Nossa Senhora

20h – Encerramento

Terça – 17 de fevereiro

9h – Abertura com animação

9h30 – Pregação e oração – Maria José

11h – Santa Missa com Frei Rodolfo

12h30 – Intervalo de almoço

14h30 – Animação e Ministério de Artes Cristo Alegria

15h – Pregação e oração – João Pedro

16h – Grande Adoração ao Santíssimo Sacramento com Diácono Emanuel

18h30 – Encerramento