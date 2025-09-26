O que é o Círio de Nazaré? Entenda a maior festa religiosa do Brasil realizada em Belém

No coração dos paraenses, o mês de outubro renasce todos os anos com a esperança da chegada do tão aguardado Círio de Nazaré. Repleto de oração e valorização cultural, o período nazareno costuma atrair diversos devotos e fiéis que se dispõem a participar de vários momentos simbólicos, seja agradecendo as graças alcançadas na corda da procissão, curtindo os shows de artistas religiosos na Praça Santuário ou até mesmo se deliciando com o tradicional almoço do Círio.

Neste ano, o Círio de Nazaré, que tem como tema “Maria, mãe e rainha de toda a criação”, acontecerá no dia 12 de outubro de 2025, na cidade de Belém do Pará. Mas para que a tradicional quadra nazarena aconteça da melhor forma possível, alguns preparativos já estão sendo organizados pela diretoria da festa. A Redação Integrada de O Liberal também preparou uma matéria especial para que as pessoas possam conhecer mais detalhes sobre a maior festa religiosa do Brasil. Confira!

O que é o Círio de Nazaré?

O Círio de Nazaré é considerado a maior festa religiosa católica do Brasil e configura-se como uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, realizada anualmente em Belém. Ao longo de 15 dias, o evento conta também com a quadra nazarena, que envolve uma extensa programação com missas, romarias, arraiais, procissões fluviais, moto-romarias, traslados e diversas atividades culturais.

Quando é o Círio de Nazaré em Belém?

A procissão mais importante do Círio, que é o ponto alto de toda a festa religiosa, é realizada todos os anos no segundo domingo de outubro e costuma reunir mais de 2 milhões de fiéis pelas ruas da capital paraense. Neste ano, a procissão será realizada no dia 12 de outubro de 2025, o que, coincidentemente, caiu na mesma data em que é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Qual a origem da festa?

A origem da devoção à Nossa Senhora de Nazaré surgiu por volta do ano de 1700, quando um caboclo chamado Plácido José de Souza encontrou a imagem original da santa às margens do igarapé Murucutu. O devoto resolveu pegar Nossa Senhora, mas com o passar do tempo, Plácido foi percebendo que todas às vezes que ele tentava levar a imagem para casa, ela sempre retornava misteriosamente ao mesmo lugar, que é onde atualmente fica localizada a Basílica Santuário.

Após contar à população sobre o episódio de devoção, foi se configurando, aos poucos, uma veneração mariana à Virgem de Nazaré naquela região de Belém. Já no ano de 1793, o governador da Capitania do Grão-Pará autorizou a realização da primeira procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, inspirada nas celebrações similares que ocorriam em Portugal, e com o tempo, se consolidou como uma das mais importantes festas religiosas brasileiras.

O que significa a corda do Círio?

A corda é considerada um dos principais elementos utilizados para conectar espiritualmente os devotos à Maria, isso porque ela possui o propósito de puxar a berlinda que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ela foi introduzida no ano de 1855 e, até o momento presente, os fiéis aproveitam para realizar pedidos particulares e agradecer pelas graças alcançadas por intercessão da Virgem Maria.

Principais procissões e romarias do Círio

Ao todo, existem 14 procissões que fazem parte da programação da quadra nazarena, mas há duas romarias que mais atraem devotos e fiéis durante esse período. Primeiro, a maior procissão, o Círio de Nazaré, que ocorre no segundo domingo de outubro, com um percurso de 3,6 km, saindo da tradicional Catedral da Sé com destino a Praça Santuário de Nazaré.

Já a segunda maior procissão é a Trasladação, que ocorre durante a noite, na véspera da data da procissão principal, em que os romeiros saem do Colégio Gentil Bittencourt e acompanham a Imagem Peregrina em direção à Catedral de Belém, percorrendo também o mesmo trajeto do Círio, mas em sentido inverso. Além das duas romarias principais, confira abaixo a lista de todas as procissões da Festa Nazarena:

Lista de Procissões da Festa Nazarena

Traslado dos Carros; Traslado para Ananindeua; Romaria Rodoviária; Romaria Fluvial; Moto Romaria; Trasladação; Círio de Nazaré; Ciclo Romaria; Romaria da Juventude; Romaria das Crianças; Romaria dos Corredores; Romaria da Acessibilidade; Procissão da Festa; Recírio.

O Círio como Patrimônio Cultural da Humanidade

A fim de valorizar e realçar a importância cultural da celebração no Brasil, o Círio de Nazaré foi reconhecido em 2004 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan). O reconhecimento foi possível pela perseverança da tradição porque, mesmo com diversas transformações sociais e tecnológicas realizadas ao longo do tempo, os momentos do Círio continuam vivos e sendo repassados pelas famílias de geração a geração.

Círio de Nazaré e a tradição da gastronomia paraense

Ao longo do mês de outubro, os paraenses também costumam consumir alimentos especiais, que são geralmente ligados ao Círio de Nazaré. No segundo domingo de outubro, principalmente, as famílias que gostam e mantêm o hábito de celebrar a data preparam o tradicional “almoço do Círio”, com o intuito de poder reunir os parentes que moram mais afastados da cidade e, dedicar assim, orações à Nossa Senhora. Confira os principais pratos consumidos no almoço do Círio:

Por que o Círio é chamado de maior festa católica do Brasil?

Por fim, o Círio de Nazaré é considerado a maior festa católica do Brasil por diversos motivos que incluem a importância cultural, a forte influência na economia do estado e, principalmente, a grandeza em termos de números de participantes. De acordo com Antônio Salame, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a procissão do Círio do ano passado contabilizou cerca de 2,3 milhões de pessoas, o que representa um crescimento de 10% no público de fiéis e devotos, que se prepararam o ano inteiro para prestar as suas homenagens à Virgem de Nazaré.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)