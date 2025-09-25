Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já soma mais de 500 visitas em 2025

Ao todo, estão previstas 721 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 532 já foram realizadas até o momento

Dilson Pimentel
Ao todo, estão previstas 721 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 532 já foram realizadas até o momento (Foto: Rosana Pinto/Ascom DFN)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já ultrapassou 500 visitas neste ano. Ao todo, estão previstas 721 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 532 já foram realizadas até o momento. Este número ainda pode alterar até o final do ano. A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão: Barcarena, Castanhal, Capitão Poço; Paragominas; Tailândia, Tomé-Açu, Capanema, Concórdia, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, Parauapebas, Portel, Rurópolis, Santarém, Tracuateua, informou a Diretoria da Festa de Nazaré.

As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo o diretor João Paulo Mendes, responsável pela organização da agenda de visitas da Imagem Peregrina. “O mais bonito nesse trabalho é perceber que cada visita é um encontro único. A emoção das famílias, o brilho nos olhos das crianças e a devoção dos idosos nos lembram diariamente que a Imagem Peregrina leva muito mais que uma presença simbólica: ela leva esperança, fé e consolo para todos que a recebem", disse.

 

 

