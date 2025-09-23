Fé e emoção marcam visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Grupo Liberal

Em um momento de devoção e emoção, o Grupo Liberal recebeu, na tarde desta terça-feira (23), a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. Por volta das 17h06, a expressão de fé maior dos paraenses chegou ao hall do prédio e foi saudada com palmas e cânticos marianos por colaboradores e dirigentes, mantendo uma tradição de mais de vinte anos. A Imagem Peregrina foi recebida pela vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

Junto de familiares, o presidente-executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, também esteve presente durante a visita de Nossa Senhora. O momento foi de agradecimento e marcado por emoção para a vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Ela lembra que essa é uma tradição deixada pelo pai, o fundador e idealizador do veículo de comunicação, Romulo Maiorana. “Para mim é muito importante essa celebração, porque eu recebia a Imagem Peregrina desde quando o prédio do jornal era na Gaspar Viana. É uma forma de agradecer também”, relata Rose.

“A visita da santa traz muita energia e fé. Agora, a maior falta é o papai [seu Romulo], porque ele amava o Círio. Esse momento é uma herança muito linda deixada por ele, porque o Natal dele era o Círio. Ele animava a casa. É gratificante ele ter deixado essa tradição. Essa visita mostra que o Círio está perto”, acrescenta Rose Maiorana ao lembrar, também, da rotina vivida pela equipe de reportagem do Grupo Liberal e frisar que, desde já, pede intercessão por muita paz durante o trabalho dos colaboradores.

Com a Imagem Peregrina colocada em um altar no hall de entrada da empresa, teve início a celebração presidida pelo padre Cláudio Pighin, responsável pelas missas dominicais no Grupo Liberal. A animação ficou por conta do Ministério Sal e Luz, que conduziu a cerimônia com cânticos marianos. Ao final do rito, foi organizada uma fila para que gestores e colaboradores pudessem fazer orações e tirar fotos junto à Imagem Peregrina. A visita reuniu todos os colaboradores dos jornais O Liberal e Amazônia, além do portal OLiberal.com e da Rádio Liberal.

Colaboradores do Grupo no momento da celebração (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Durante a programação, padre Cláudio Pighin afirmou que o Círio serve como referência cultural e religiosa para todos os paraenses. E que a visita ao Grupo Liberal também reflete esse encontro com a fé. “O Círio é sempre um ponto de referência para todos e para a cultura paraense. Além de ser um momento de expressão de fé, mas também cultural, porque não é só uma participação de oração, de comunidade e fé, mas também de vivência do povo”. “Tudo isso por meio da convivência e do encontro das famílias. O Círio é um resgate da nossa fé e é um incentivo a sermos fiéis a Jesus”, acrescenta.

Agradecimento

Como em todos os anos, os funcionários se emocionaram diante da imagem da padroeira. Colaboradora do Grupo Liberal há mais de 10 anos, a recepcionista Cláudia de Nazaré Macedo conta que espera ansiosamente a chegada da santa a cada ano, e que esse momento fortalece sua fé e devoção. “Essa é uma oportunidade única. Nós ficamos tão perto da mãezinha e é muito gratificante para nós, colaboradores. O nosso tempo é tão corrido e, às vezes, não temos de ir até ela, então, ela vem até a gente. Todos os anos, se Deus quiser, enquanto eu tiver vida e for colaboradora do Grupo Liberal, eu estarei aqui, se Deus quiser”, relata Cláudia.

Para Cláudia, essa também é uma oportunidade para agradecer pelas graças alcançadas ao longo da vida, sobretudo pela saúde da filha dela: “Minha filha mais velha tem 31 anos. Quando eu tinha 23 anos e me apeguei a ela para que meu parto fosse bom e minha filha nascesse saudável. Por isso, o nome da minha filha é Thaís de Nazaré”, conta. “Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Na minha paróquia, Santo Antônio de Pádua, eu faço a peregrinação de Nossa Senhora todos os anos”, relata.

O gestor do setor de Circulação do jornal O Liberal, Josias Campos, também expressa que a visita da Imagem Peregrina é uma oportunidade única no ano. “Estou na empresa há 25 anos e participo todos os anos. Atualmente, sou gestor de circulação e é uma grande honra homenagear anualmente nossa padroeira. Agradeço ao grupo pela oportunidade que nos proporciona a cada ano. É gratificante ter o privilégio de estar tão perto da Imagem Peregrina, uma oportunidade que muitos não têm no dia a dia”, frisa Josias.

TV Liberal

Na última segunda-feira (22), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré também visitou as dependências da sede da TV Liberal, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. Durante a visita, após um momento de reflexão e oração, a imagem percorreu as redações, que abrigam o G1 Pará e o GE Pará, além dos estúdios e instalações da emissora.