Imagem peregrina iniciou visita em Barcarena com bênçãos a enfermos no hospital municipal

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou no município de Barcarena, na região metropolitana de Belém, por volta das 14h deste domingo (21), para uma visita aos fiéis. Entre traslados, visitas em igrejas e missa solene, a programação da visita segue por toda a tarde e noite, com encerramento previsto para às 21h, na realização de um jantar. Uma das primeiras paradas da imagem foi no hospital municipal Wandick Gutierrez, onde os enfermos puderam receber a benção da padroeira.

Através das suas redes sociais, a paróquia de Barcarena celebrou a chegada da imagem e compartilhou o momento com os enfermos. Depois ela seguiu com a sua agenda de visitas rumo a Paróquia São Tomé e São Francisco de Assis. A paróquia ainda aproveitou para convocar os fiéis a um dos momentos centrais da programação deste domingo.

“Esperamos todo o povo de Deus, para logo mais, a partir das 17h, na comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São João Paulo II, para juntos aguardarmos a sua visita em nossa paróquia”, anunciou a paróquia em sua postagem nas redes sociais.

Após o momento de acolhida na Igreja de São Francisco Xavier, no início da tarde, onde a Imagem Peregrina passou por um rito de benção e visitação, a berlinda seguiu para a Igreja Matriz de São Tomé, para outros momentos de benção e acolhimento. Os momentos de acolhida também passam pela igreja de São João Batista, na Vila do Conde, e na igreja de São João Paulo II, seguida de caminhada até o Santuário Diocesano, onde será realizada a Santa Missa. A visita está prevista para encerrar às 21h durante um jantar.

Programação Completa

14h: Acolhida na Igreja de São Francisco Xavier

- Rito de Benção e visitação

traslado em berlinda

15h: Acolhida na Igreja Matriz de São Tomé

- Rito de Benção e visitação

16h: Traslado para a Igreja de São João Batista - Vila do Conde

18h: Traslado em carro fechado para Barcarena Sede

18h30: Acolhida da Igreja de São João Paulo II e Caminhada até o Santuário Diocesano

19h: Santa Missa Solene

21h: Encerramento da Visita e Jantar.